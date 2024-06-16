Мета Глобального саміту миру в тому і полягає, щоб сформулювати ці умови.

Якщо Росія не погодиться на умови мирного врегулювання в Україні, її змусять здатися. Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на швейцарському Саміті миру.

За її словами, міжнародна спільнота має сформувати мінімальні умови, на яких може бути укладений мир в російсько-українській війні.

"Захищати Україну означає захищати систему правил [у світі]. Важливо об‘єднати всі зусилля для захисту України. Якщо Росія не погоджується з умовами, ми примусимо їх здатися", – заявила Мелоні.

Італійський прем’єр також запевнила Україну, що вона може розраховувати на підтримку Італії і в майбутньому.

Глобальний саміт миру: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні у Швейцарії завершується дводенний Саміт миру, ініційований Україною. По його завершенню країни-учасники мають ухвалити підсумкову декларацію. За даними Reuters, у документі учасники заявлять про "великомасштабні людські страждання і руйнування" і закликатимуть поважати територіальну цілісність України.

Також у документі міститиметься вимога до Росії повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС та припинити блокування роботи морських портів України постійними обстрілами. Разом з тим з декларації прибрали твердження про "російську агресію", замінивши його на "війну".

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