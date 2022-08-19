Після 24 лютого до Польщі в'їхали понад 61 тисяча росіян.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну консульські установи Польщі багаторазово знизили кількість виданих росіянам віз.

Про це заявили в МЗС Польщі, повідомляє агентство країни-агресора РИА Новости.

З 24 лютого по 9 серпня росіянам було видано 4513 польських віз. Серед них - 813 робочих, 659 гуманітарних віз, 14 туристичних, ще одна була видана студенту, який навчається в країні.

Для порівняння, за весь минулий рік громадяни РФ отримали 31 тисячу 297 документів, у тому числі 17 388 робочих, близько тисячі – навчальних і 95 туристичних.

При цьому в МЗС Польщі відзначають, що причина - не тільки політичні обмеження, але і скорочення дипломатичного, консульського та допоміжного персоналу в польських консульських установах Росії.

Примітно, що після 24 лютого в Польщу в'їхало понад 61 тисяча росіян. Переважно це люди, які мають право на проживання в республіці та водії-міжнародники.

Війна в Україні та візи для росіян:

За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувавши обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувати країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи та посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

14 серпня дипломати Польщі заявили про те, що працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

18 серпня Данія заявила про те, що обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС.

18 серпня стало відомо про те, що росіянам доведеться чекати на фінські візи за 5 місяців.

19 серпня 2022 року Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

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