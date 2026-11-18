З початку саміту Сі вже щонайменше двічі продемонстрував зневагу до російського диктатора.

Російському диктатору Володимиру Путіну не дозволили стати поруч із головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом на загальному фото саміту АТЕС у Шеньчжені. Відповідне відео опублікувала кремлівська прес-служба.

На опублікованих кадрах видно, як лідери США, РФ і Китаю спілкуються між собою, а потім стають поруч для протокольного спільного фото. Але одразу ж Сі Цзіньпін вказав Путіну інше місце, куди йому потрібно стати.

Якщо Трампу дозволили стати праворуч від Сі, то ліворуч від правителя Китаю стала його дружина. І лише за нею дозволили стати Путіну, тим самим відокремивши лідера Китаю від російського диктатора. Поруч із Путіним також поставили президента В’єтнаму То Лама.

Примітно, що раніше Сі Цзіньпін особисто зустрів Дональда Трампа в аеропорту, коли той прилетів на саміт. А ось зустрічати Путіна Сі вже не поїхав, відправивши замість себе главу канцелярії ЦК Комуністичної партії Китаю Цай Цзі.

Також слід зазначити, що Трампа зустрічали в аеропорту під гімн США, а Путіна – під одну з мелодій "Лускунчика" Петра Чайковського.

Саміт у Китаї

Як писав УНІАН, саміт АТЕС проходить 18–19 листопада в Шеньчжені (Китай). Тема зустрічі – питання торгівлі та розвитку штучного інтелекту. Однак особливу увагу привертає зустріч Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа на полях саміту.

Путін прилетів першим і вже встиг провести переговори з китайським лідером. Тристороння зустріч Путіна, Сі та Трампа запланована на 19 листопада. Це буде перша особиста зустріч лідерів трьох країн у такому форматі. Обговорення може торкнутися війни в Україні, ситуації навколо Ірану, торгівлі, штучного інтелекту, контролю над ядерною зброєю та інших глобальних питань.

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