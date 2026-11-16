Таким чином глава МЗС Польщі прокоментував останні вимоги РФ щодо розширення і присутності НАТО в Центральній, Східній і Північній Європі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився про проблему політичної культури керівного класу в Російській Федерації. Влада Росії більше марить новими завоюваннями, а не покращенням якості життя власного населення. Про це глава МЗС Польщі повідомив у мережі X.

"Останні вимоги російського уряду висвітлюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме, що їх більше турбує завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них ніколи не чув, ніж близько 11 мільйонів росіян, які не мають туалетів у власних домівках", - наголосив Сікорський.

Як повідомляв УНІАН, ініціатор війни і російський диктатор Володимир Путін знову вимагає від НАТО, аби усі країни, які виступили до Альянсу після 1997 року, вийшли з доку колективної безпеки. До цих країн відносяться країни Центральної, Східної і Північної Європи.

Відео дня

Зокрема, йдеться про виведення військ і військових баз Альянсу з Країн Балтії і Польщі на позиції, які вони займали до 1997 року.

Цю вимогу представники Путіна відстоюють на тристоронніх переговорах з Україною і США у контексті обговорення післявоєнної архітектури безпеки в Європі. Також росіяни вимагають від країн Європи припинити надавати допомогу Україні.

Москва вимагає заборонити будь-яку військову діяльність НАТО в Україні, Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі.

Вас також можуть зацікавити новини: