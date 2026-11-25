Другий за старшинством син Рамзана Кадирова офіційно змінив прізвище на Мусаєв у грудні 2025 року, а в липні 2026-го отримав громадянство Сербії.

19-річний Алі Кадиров, другий за старшинством син глави Чечні Рамзана Кадирова, змінив прізвище на Мусаєв за кілька місяців до отримання громадянства Сербії. За новими документами він також понад 100 разів літав за кордон, переважно до Дубая.

Про це 24 листопада повідомили видання "Агентство. Новости" та Фонд боротьби з корупцією (ФБК), посилаючись на витік даних із російських органів реєстрації актів цивільного стану.

Коли син Кадирова змінив прізвище

За даними журналістів, Алі Кадиров офіційно став Алі Мусаєвим 22 грудня 2025 року. Процедуру провели в Центральному відділі РАЦСу Грозного. Наступного дня він отримав новий внутрішній паспорт РФ.

Відео дня

Попередній паспорт на прізвище Кадиров, як свідчать дані витоку, став недійсним.

У свідоцтві про народження Алі Мусаєва зазначено, що його батьками є Рамзан і Медні Кадирови.

Син Кадирова отримав громадянство Сербії

За інформацією ФБК, 10 липня 2026 року Алі Мусаєв отримав громадянство Сербії. У рішенні уряду країни зазначено, що новий громадянин народився 14 грудня 2006 року в чеченському селі Центарой, яке зараз називається Ахмат-Юрт.

Після зміни прізвища син Кадирова понад 100 разів літав за кордон, переважно до Об'єднаних Арабських Еміратів, зокрема Дубая.

Для подорожей він використовував приватні літаки. Аналіз його перельотів також допоміг ФБК виявити раніше невідомий бізнес-джет родини Кадирових – Bombardier Global 6000 із бортовим номером RA73604. Його придбали в європейського власника в серпні 2025 року.

Всі діти Кадирова також використовують інші прізвища

Як повідомляло "Агентство. Новости" навесні 2025 року, Алі почав використовувати прізвище Мусаєв для закордонних перельотів ще раніше. Так само під час подорожей роблять його брати Адам, Ахмат і Абдулах та сестри Айшат, Карина, Табарік і Хеді.

Водночас 18-річний Адам Кадиров, третій за старшинством син глави Чечні, використовує під час перельотів два паспорти. В обох документах він зазначений як Мохьмад.

Паспортів на ім'я Адама Кадирова у витоках даних прикордонної служби журналісти не знайшли.

Сімʼя Кадирова - останні новини

Нагадаємо, 16 січня російські та кавказькі опозиційні медіа повідомляли, що Адама Кадирова госпіталізували в Грозному після ДТП. Він був у тяжкому стані.

Ця ДТП сталася на тлі повідомлень ГУР Міноборони України про серйозні проблеми зі здоров’ям у Рамзана Кадирова, зокрема про відмову нирок. За цими даними, він перебував у власній лікарні в Чечні, а в Кремлі нібито обговорюють можливих кандидатів на нового керівника республіки.

Згодом стало відомо, що 18-річний Адам Кадиров прийшов до тями після серйозної аварії. Його стан здоров’я наразі не викликає побоювань у лікарів.

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