США терміново евакуювали літаки з британської авіабази через загрозу з боку Ірану, – Reuters

Напруженість між США та Іраном досягає нового рівня.

Американські військові евакуювали літаки з другої авіабази у Великій Британії після погрози з боку Ірану. Це сталося через кілька тижнів після того, як США вивели свої бомбардувальники з бази королівських ВПС Fairford через ймовірний інцидент із безпекою, пов’язаний з Іраном.

Два американські літаки-заправники, що базуються на військовій базі RAF Mildenhall, перебазувалися до Німеччини, а ще кілька танкеров-заправників з цієї бази були перекинуті до Німеччини та інших місць пізніше того ж дня, пише Reuters.

Повідомляється, що точний характер загрози для бази RAF Mildenhall поки що обговорюється американськими чиновниками.

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"Ми зазвичай не коментуємо діяльність інших держав. Літаки та інші ресурси регулярно переміщуються відповідно до оперативних вимог", – зазначив представник міністерства оборони Великої Британії.

Авіабаза RAF Fairford – що відомо

П’ятеро чоловіків було заарештовано поблизу авіабази RAF Fairford на південному заході Англії у вересні у зв’язку з інцидентом у сфері безпеки. Ще двоє було заарештовано пізніше за підозрою у сприянні іранській розвідці.

Обставини цього інциденту, які залишаються значною мірою нез’ясованими, привернули величезну міжнародну увагу. Це сталося на тлі посилення занепокоєння щодо наслідків війни між США та Іраном для безпеки західних держав і змусило США вивести свої бомбардувальники B-1 з бази Фейрфорд з міркувань безпеки.

База RAF Fairford використовувалася американськими бомбардувальниками для нанесення ударів по Ірану.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем заявив минулого місяця, що діяльність поблизу бази RAF Fairford, ймовірно, координувалася з Ірану. Посол Тегерана у Великій Британії це заперечує.

Інші новини про ситуацію навколо Ірану

Раніше УНІАН повідомляв, чи будуть відновлені бойові дії проти Ірану. Президент США Дональд Трамп назвав це малоймовірним. "Ізраїль і весь Близький Схід захищені від іранської небезпеки та загроз. Ми бачимо позитивну динаміку в напрямку припинення цього конфлікту", – зазначив американський лідер.

Крім того, ми також повідомляли, що США розширять блокаду Ірану на сухопутні кордони та Каспійське море. Морська блокада не дозволила Ірану експортувати сиру нафту на суму понад 25 мільярдів доларів.

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