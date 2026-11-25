Раніше США планували запропонувати Росії масштабні спільні проєкти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа тихо відклала всі пропозиції, які стосувалися використання бізнес-угод як стимулу для Росії, щоб завершити війну в Україні.

У Кремлі не виявили особливого інтересу до запропонованих спільних проєктів у сферах енергетики та авіації, пише Financial Times. Як йдеться в матеріалі, спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили європейським чиновникам, що корпоративні партнерства більше не є ключовою частиною американської пропозиції Росії.

Ще в жовтні з’явилася інформація, що між високопоставленими російськими та американськими чиновниками, зокрема Кушнером, велися переговори. Йшлося про залучення американського інвестора до проєкту газопроводів "Північний потік", які до російського вторгнення в Україну постачали газ до Німеччини.

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За даними FT, Кушнер, який намагається домовитися про перемир’я між Росією та Україною, розглядає саме розвиток бізнесу як ключовий елемент відновлення миру. Він уже обговорював і інші післявоєнні ідеї – зокрема, інвестиції американських компаній у російські нафтові проєкти та виробництво титану.

Як зазначається в матеріалі, спочатку російська сторона позитивно відреагувала на ці американські пропозиції. Але потім Росія помітно охолола до цієї ідеї. Як підкреслюють джерела видання, Москва продовжує вимагати від України відмови від власних територій та інших поступок, які для Києва є абсолютно неприйнятними, – в обмін на мир.

"Було досить очевидно, що росіяни зараз абсолютно не налаштовані на такого роду угоди", – заявив один із чиновників.

Інші новини про мирні переговори

Раніше УНІАН повідомляв, що в Кремлі зробили нову заяву щодо участі Європи в мирних переговорах. "Є розуміння, що ці переговори мають тривати, але дата не призначена", – зазначив Пєсков.

Крім того, ми також розповідали, що головний переговірник Путіна просуває бізнес із США без завершення війни. За задумом Москви, масштабне економічне співробітництво могло б супроводжуватися скасуванням або послабленням американських санкцій.

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