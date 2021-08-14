Заступник держсекретаря США Венді Шерман висловила підтримку Литві.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман висловила підтримку Литві та закликала самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенко припинити організацію потоку нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви.

Згідно з повідомленням на сайті Держдепартаменту США, Шерман провела телефонну розмову з главою МЗС Литви Габріеліусом Ландсбергісом.

"Заступник секретаря Шерман з міністром закордонних справ обговорили політичну ситуацію в Білорусі, підтвердивши американську підтримку білоруського демократичного руху та закликаючи режим Лукашенка негайно припинити кампанію з організації нелегальних потоків мігрантів", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів в Литву, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.

Ситуація у Білорусі: що відомо

Автор: Ганна Нагорна