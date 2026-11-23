У Північній Кароліні вони відібрали у республіканців сім округів, зокрема перемогли багаторічну конгресвумен Вірджинію Фокс.

Демократична партія США здобула щонайменше 258 місць у Палаті представників, що стало найбільшою більшістю для політичної сили в цьому столітті. Останнім поштовхом до такого результату стала перемога демократа Чака Хаббарда над багаторічною конгресвумен-республіканкою Вірджинією Фокс у Північній Кароліні.

За даними NBC News, Хаббард переміг Фокс у 5-му виборчому окрузі штату після перерахунку голосів. Результат перегонів зміцнив позиції демократів, які, за прогнозами, отримають щонайменше 258 місць у Палаті представників.

Як повідомляє Офіс історика Палати представників, це найбільша більшість, яку будь-яка партія мала в нижній палаті Конгресу протягом XXI століття. Водночас результати ще чотирьох перегонів залишаються неоголошеними.

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Востаннє демократи мали таку кількість місць у Палаті представників у 1992 році – тоді партія також отримала 258 мандатів. Другою за величиною більшістю демократів у цьому столітті став результат виборів 2008 року, коли вони здобули 257 місць.

Демократи перемогли навіть в округах із традиційною перевагою республіканців

Контроль над Палатою представників демократи закріпили не лише завдяки перемогам у конкурентних округах. Партія також здобула мандати в районах, де республіканці раніше мали значну перевагу.

Зокрема, у 2024 році Дональд Трамп переміг у 5-му окрузі Північної Кароліни, який представляла Фокс, майже з 18-відсотковим відривом. Однак цього разу, за прогнозами, Хаббард випередив республіканку лише на частку відсотка.

Після дня голосування Фокс ініціювала перерахунок бюлетенів. Коли його результати підтвердили перемогу демократа, республіканка зателефонувала Хаббарду, щоб визнати поразку.

У дописі в соцмережі Хаббард повідомив: "Раніше сьогодні я розмовляв з конгресвумен Вірджинією Фокс, яка люб’язно визнала свою поразку після результатів перерахунку голосів. Дозвольте мені першим подякувати конгресвумен Фокс за її десятиліття служби та незліченні жертви".

У Північній Кароліні демократи відібрали у республіканців сім місць

Вірджинія Фокс стала не єдиною представницею Республіканської партії в Північній Кароліні, яка програла в окрузі, що перед виборами вважався надійним для її політичної сили.

Загалом демократи здобули в штаті сім місць, які раніше належали республіканцям. Це найбільша кількість таких перемог серед усіх штатів країни.

У 9-му окрузі Північної Кароліни демократ Річард Охеда II переміг республіканця Річарда Хадсона, який цього року очолював Національний республіканський комітет Конгресу.

В іншому окрузі штату демократ Сиріл Джефферсон здолав республіканця Аддісона Макдауелла.

На президентських виборах 2024 року Трамп переміг в окрузі Хадсона з перевагою у 16 відсоткових пунктів, а в окрузі Макдауелла – із відривом у 17 пунктів.

Вибори у США - результати

Як повідомляв УНІАН, демократи впевнено перемогли на проміжних виборах і отримають контроль над обома палатами Конгресу США. У Сенаті вони мають 54 місця проти 44 у республіканців, а в Палаті представників отримають 228 місць.

Джей Ді Венс після поразки республіканців на проміжних виборах почав дистанціюватися від Трампа. Віцепрезидент написав у соцмережах, що чимало колишніх прихильників Трампа проголосували за демократів, а серед причин назвав війну, інфляцію та бажання змінити відносини країни з Ізраїлем.

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