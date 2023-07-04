За його словами, окупанти отримали "сигнали" від інших країн щодо неприпустимості таких дій.

Партнери України серйозно поставилися до її попереджень щодо підготовки росіянами теракту на Запорізькоій атомній електростанції.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону. На питання, чи отримала після цього Росія якісь сигнали з боку інших держав, він відповів ствердно. "Думаю, що отримали, і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті", - сказав він.

Кулеба відзначив, що своєю заявою про існування такого плану президент фактично зірвав його, а весь світ дізнався про наміри окупантів.

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"Тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий", - додав міністр.

Росія може вчинити теракт на ЗАЕС: що відомо

20 червня начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські загарбники замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції.

Вже згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія вже підготувала все для теракту з викидом радіації.

Наприкінці червня в розвідці заявили, що до 5 липня працівникам "Росатому" та низці працівників наказали залишити Запорізьку атомну електростанцію.

За даними Bild, фахівці МАГАТЕ не виявили ознак мінування, однак росіяни не допустили їх до деяких ділянок станції під час перевірки.

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