У січні демократи візьмуть Конгрес США, і ситуація для РФ ускладниться.

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне домогтися мирної угоди між Україною та РФ до початку січня. У Білому домі поспішають завершити переговорний процес до того, як Демократична партія отримає контроль над Конгресом. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із перебігом консультацій.

Видання нагадує, що після восьмимісячної перерви, спричиненої війною в Ірані, команда Трампа відновила російсько-український трек на початку листопада. До того ж сам Трамп цього тижня зустрівся з Володимиром Путіним у Китаї. Після переговорів американський президент заявив, що російський лідер нібито продемонстрував готовність до миру.

Зазначається, що Вашингтон сигналізує Росії, Україні та європейським державам про необхідність прискорити досягнення домовленостей. Однак європейські та українські посадовці побоюються, що поспіх Вашингтона може змусити Київ погодитися на невигідні умови.

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"Американці посилено тиснуть, і є певне занепокоєння, що для досягнення хоч якогось результату знадобиться чимало поступок з боку України", – цитує FT одного з європейських чиновників.

Високопосадовець з України також вважає, що Росія може отримати вигідніші умови, якщо угоду укладуть до січня.

"Трампу подобається Путін, і він хоче завершити все це до січня", – сказав він, зазначивши, що Росія "може отримати кращі умови", якщо угода буде укладена до січня.

На думку українських посадовців, саме для того, щоб схилити Україну до угоди, США запровадили обмеження в роботі військової супутникової системи Starshield і затримують постачання ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Один із представників України назвав такі дії адміністрації Трампа "чітким вибором" на користь допомоги Росії в отриманні вигідніших умов для переговорів.

Водночас перспективи швидкої угоди залишаються сумнівними. За даними джерел FT, Росія планує посилити повітряні удари по Україні, щоб покращити власні переговорні позиції. Крім того, Кремль продовжує висувати максималістські умови, на які Україна не згодна.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова поступатися своїми територіями Росії, оскільки це питання суверенітету, безпеки та майбутнього держави. За його словами, будь-які компроміси щодо територій мають враховувати волю українського народу, а шлях до миру залишається невизначеним і може супроводжуватися складними випробуваннями.

Також за словами Зеленського, гарантії безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО повинні включати не лише політичні зобов’язання, а й реальну військову присутність США та європейських союзників на українській території. Він наголосив, що партнери мають заздалегідь визначити конкретні дії у разі нового нападу Росії.

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