Трамп обговорив з Ердоганом закінчення війни в Україні: Туреччина пообіцяла сприяння

Ердоган висловив сподівання на позитивні результати від мирних переговорів.

Президенти Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і США Дональд Трамп у телефонній розмові обговорили закінчення війни в Україні. Турецький лідер пообіцяв "робити свій внесок" у мирні зусилля. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента Туреччини у соціальній мережі Х.

Ердоган, зокрема, зазначив, що він сподівається на позитивні результати від посилених дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина й надалі робитиме свій внесок у ці зусилля, а також підкреслив важливість активізації взаємодії як з Україною, так і з Росією", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, темою розмови президентів була і війна в Ірані. Ердоган наголосив "на необхідності припинення напруженості між Іраном і США та вирішення проблем дипломатичним шляхом". Він підкреслив, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль задля досягнення миру.

Мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Трамп заявляв, що Москва й Київ вперше справді хочуть завершити війну. За його словами, він провів кілька телефонних розмов щодо врегулюванню конфлікту, а ще кілька планує провести. Президент США не уточнив, із ким саме говорив. на його думку, потенційна домовленість матиме наслідки не лише для України та Росії, а й зачепить всю Європу. Трамп додав, що постійно працює над припиненням війни та хотів би побачити завершення вбивств.

Водночас, як писало CNN, Трамп відкриває російському диктатору Володимиру Путіну вікно можливостей для нової ескалації. Мовляв, Кремль може сприйняти бажання адміністрації США зблизитися з Росією як заохочення продовжувати війну в Україні з новою силою.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбудуться мирні переговори за участю США, України і Росії. Президент України Володимир Зеленський розкрив свої очікування від них. За його словами, на зустрічі обговорюватимуться "пріоритетні речі", зокрема припинення вогню з обох боків в енергетиці і критичній інфраструктурі та питання розблокування Чорного моря. Крім того, важливим питанням є проблема обміну "всіх на всіх" або принаймні "як можна збільшити і зробити обмін і повернення людей додому більш інтенсивними". Ще одне питання, на якому наполягає Україна, - це проведення зустрічі лідерів України та Росії за посередництва США.

Вас також можуть зацікавити новини: