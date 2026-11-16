'Він відступає': Трамп заявив про зміну позиції Путіна щодо України

За словами президента США, диктатор РФ міг бути жорстокішим.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін трохи пом’якшує свою позицію щодо України. Про це він сказав у коментарі журналістам.

"Він міг би бути набагато жорсткішим. Чесно кажучи, він відступає", - вважає американський лідер.

Також коли один з журналістів запитав у Трампа, чому в Україні діють обмеження щодо роботи Starlink, він відповів:

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"Я про це не чув".

Політика Трампа щодо України - останні новини

Раніше зять президента США Джаред Кушнер заявив, що Трамп підтримає лише ті домовленості, які зміцнять безпеку України та Європи. За його словами, американський лідер чітко дав зрозуміти, що для досягнення міцного миру необхідні надійні гарантії безпеки для України.

"Людські втрати у цій війні катастрофічні, а питання, що стоять перед нами, залишаються надзвичайно складними. Проте ми сповнені рішучості продовжувати цю непросту роботу, зберігати конфіденційність, необхідну для ведення делікатних переговорів, і знайти шлях до завершення цієї жахливої війни та встановлення міцного миру", - висловився Кушнер.

Також повідомлялось, що посланці Трампа почали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ. Відомо, що минулого тижня в Абу-Дабі відбувся історичний другий раунд тристоронніх переговорів; також посланці Трампа провели зустрічі з президентами Зеленським і Путіним.

Як наголосила заступниця прес-секретаря Білого дому Анна Келлі, це "обнадійливий прогрес на шляху до миру".

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