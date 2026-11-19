За словами американського президента, США та Китай хочуть допомогти врегулювати війну РФ проти України.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним розпочав перемовини з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також він висловився й про війну в Україну, передає Reuters.

Американський лідер назвав очільника КНР "другом" та сказав про особливі відносини між державами.

"Ніхто ніде не може зробити те, що можемо зробити ми", - запевнив Трамп.

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За його словами, США та Китай налагодили справедливі відносини щодо мит та відновлюють баланс у торгівлі.

Крім того, Трамп наголосив, що США та Китай хочуть допомогти врегулювати війну РФ проти України.

"Я розраховую на допомогу Китаю щодо війни між Росією та Україною. Я хотів би, щоб вона закінчилася. Думаю, у цьому я цілком можу говорити від імені обох нас", - зауважив політик.

Він додав, що зустріч з Путіним заклала основу для майбутньої успішної тристоронньої зустрічі РФ, США та Китаю.

Трамп підкреслив, що має намір обговорити питання припинення війни в Україні під час майбутньої тристоронньої зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном.

Інші заяви президента США

Також Трамп назвав зустріч із Сі Цзіньпіном "великою перемогою" та заговорив про ядерну зброю. Він підкреслив пишність, що супроводжувала його прибуття, яка контрастувала зі стриманішим прийомом інших лідерів, зокрема Путіна.

"Це чудовий президент, один із найвидатніших президентів Китаю, і він ніколи раніше не виїжджав в аеропорт, щоб зустріти когось. І не тільки це – фанфари, краса, пишність, тисячі людей, маленькі діти, солдати, усе це. Це був великий прояв поваги, і я це ціную. Це велика перемога для нас. Це також велика перемога для Китаю", - висловився лідер США.

Водночас Трамп зустрівся з Путіним у Китаї. Побачивши російського диктатора, глава Білого дому вказав на нього і запитав: "А хто це?", і додав: "Це мій друг. Радий тебе бачити!"

"У нас уже багато років чудові стосунки – ми знаємо один одного давно, з цього може вийти багато чудових речей або, принаймні, початися щось хороше", - сказав американський президент.

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