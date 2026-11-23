Прем'єр-міністр Польщі поділився, що це не схоже на випадковість.

За словами польських офіційних осіб, у п’ятницю російські ракети та безпілотник порушили повітряний простір Польщі та впали на південному сході країни. Вони звинуватили Москву у навмисній "провокації", повідомляє The Washington Post.

Видання розповіло, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що вторгнення російських ракет і безпілотника в повітряний простір Польщі, ймовірно, було приурочено до військових навчань, що проводилися неподалік у Європі з метою підготовки до можливої післявоєнної місії в Україні.

"Це не схоже на випадковість. Ми напевно знаємо, що те, що впало на польську територію, походило з Росії", - заявив Туск.

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Він додав, що цю оцінку поділяють іноземні партнери, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Однак, зауважило видання, президент США Дональд Трамп не надав значення тривозі, висловленій польськими чиновниками. Він заявив, що президент Росії Володимир Путін "помилково запускає в Польщу дрони та кілька невеликих ракет".

Польські офіційні особи заявили, що одна з ракет була типу "Х-101" – крилата ракета, яка зазвичай оснащена боєголовкою вагою від 400 до 450 кілограмів.

"Цей інцидент є черговим очевидним порушенням повітряного простору НАТО російськими безпілотниками та ракетами. Такі вторгнення викликали обурення європейських країн, але альянс досі здебільшого дотримувався підходу Трампа, не надаючи великого значення таким інцидентам і утримуючись від заходів у відповідь проти Москви", - вказується в статті.

Видання нагадало, що під час повномасштабної війни Росії проти України дрони неодноразово залітали на територію європейських країн на східному фланзі НАТО, що посилювало напруженість у відносинах із Заходом і викликало побоювання щодо більш прямого конфлікту між Росією та альянсом.

"Наразі жоден із членів НАТО не намагався застосувати положення про колективну оборону НАТО у зв’язку з цими інцидентами", - йдеться в публікації.

Наводяться дані, що військові навчання проводилися поблизу Нової Деби, приблизно за 96 км від польського кордону з Україною.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив на прес-конференції в п’ятницю, що під час нічних повітряних ударів Росії по Україні на територію Польщі на південному сході країни впали дві ракети та безпілотник з реактивним двигуном.

За даними офіційних джерел, одна ракета невідомого типу впала приблизно за 32 км від місця, де європейські війська проводили військові навчання. Крилата ракета "Х-101" впала приблизно за 48 км від українського кордону, а безпілотник, який, на думку офіційних осіб, був оснащений реактивним двигуном, впав на землю приблизно за 32 км від кордону.

Видання зазначило, що про постраждалих або збитки не повідомлялося.

Вказується, що Москва широко застосовувала цю зброю проти українських міст та енергетичної інфраструктури, і вона призначена для точного ураження цілей, а це означає, що її падіння на територію НАТО викликає більше запитань, ніж порушення повітряного простору безпілотниками, які частіше збиваються з курсу.

Порушення повітряного простору Польщі

Раніше УНІАН повідомляв, що російська ракета Х-101, що впала в селі Новий Ліповець в Люблінському воєводстві, була виготовлена виготовлена у жовтні-листопаді 2026 року. Прокурор Анджей Боронь з Окружної прокуратури в Любліні зазначив, що після огляду місця падіння уламків ракети, слідчі з’ясували не тільки, коли її виготовили, а й на якому заводі. За словами Бороня, ракета вибухнула в повітрі, тому площа розльоту уламків досить велика – до кількох кілометрів.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава має намір офіційно висловити Росії своє "крайнє незадоволення" через порушення повітряного простору 20 листопада. За словами Сікорського, Польща поки чекає, коли остаточно підтвердять, що повітряні засоби, які впали на її території, належать Росії. Він додав, що це питання також обговорюватиметься в Брюсселі, як у військових, так і в політичних колах. Очільник МЗС Польщі наголосив, що Росія влаштовує провокації та диверсії не лише в Польщі, а й в Німеччині, Данії та країнах Балтії.

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