Польща твердо стоїть на тому, щоб і надалі забороняти імпорт українського зерна на свій внутрішній ринок.

Найближчим часом польский президент Анджей Дуда планує зустрітися з Володимиром Зеленським. Про це повідомив керівник канцелярії польского президента Павел Шрот в інтерв’ю RMF FM.

"Я не хочу забігати наперед, тому що я маю власну інформацію, що тут також є різні міркування безпеки. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, і знаходиться під загрозою терористичної атаки з боку Росії", – сказав Шрот, відповідаючи на запитання про дату зустрічі двох президентів.

Про що саме говоритимуть лідери двох держав, чиновник не уточнив, але перед цим зазначив, що Анджей Дуда підтримує продовження ембарго на українське зерно.

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"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що це зерно Польщі не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок пертурбацій, пов’язаних з російською агресією проти України (...) і потрібно сприяти перевезенню цього українського зерна через Польщу до цих країн", – сказав Шрот.

Польське ембарго на українське зерно

Як писав УНІАН, 15 вересня Єврокомісія має скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Уряд Польщі вже заявив, що має намір продовжити ембарго, якщо доведеться навіть в односторонньому порядку.

Напередодні премьер-міністр України Денис Шмигаль пригрозив подати апеляцію в арбітражні установи Світової організації торгівлі, якщо Польша продовжить заборону на імпорт українського зерна.

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