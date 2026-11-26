За даними російських ЗМІ, його підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Водночас сам воєначальник провини не визнає.

У Москві взяли під варту заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії з озброєння генерал-полковника Юрія Грехова. Як пише Baza, його підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Водночас офіційно обставини кримінальної справи та статтю обвинувачення поки не розкривають.

Запобіжний захід 64-річному воєначальнику 25 листопада обрав 235-й гарнізонний військовий суд Москви. Відповідне клопотання направило Головне військове слідче управління Слідчого комітету Росії.

Як випливає з даних судової картотеки, Грехова заарештували в межах кримінальної справи. Однак статтю Кримінального кодексу Росії, за якою проходить генерал, і подробиці розслідування не оприлюднили.

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За пише Baza, воєначальника підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Про це також повідомляє РБК із посиланням на два джерела.

За даними видання, Грехов не визнає провини. Водночас позиція його захисту, термін тримання під вартою та інші обставини справи наразі невідомі.

Хто такий Юрій Грехов

Юрій Грехов обіймає посаду заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії з озброєння з 2021 року. До цього він керував військами протиповітряної та протиракетної оборони країни.

Більша частина його військової кар'єри була пов'язана з розвитком системи протиповітряного захисту. Грехов народився 15 жовтня 1962 року в Горькому, нині Нижньому Новгороді. На військовій службі перебуває з 1979 року.

Свою кар'єру розпочав із посади начальника розрахунку, згодом очолював радіотехнічне відділення батареї та командував зенітним ракетним дивізіоном на Північному Кавказі. Також служив на Камчатці й Тихоокеанському флоті.

У 2005 році Грехов вступив до Військової академії Генерального штабу Збройних сил Росії. У грудні 2013-го став начальником штабу – першим заступником командувача військ протиповітряної та протиракетної оборони.

У грудні 2014 року указом Путіна Грехову присвоїли звання генерал-майора. Через чотири роки він очолив війська протиповітряної та протиракетної оборони Росії, ставши заступником головнокомандувача Повітряно-космічних сил.

11 червня 2021 року російський президент підписав указ про присвоєння йому звання генерал-полковника. Того ж року Грехов перейшов на посаду заступника головнокомандувача ВКС з озброєння. На той час Повітряно-космічні сили Росії очолював генерал армії Сергій Суровікін.

Грехов має науковий ступінь кандидата військових наук. Серед його державних нагород – ордени "За заслуги перед Батьківщиною" III та IV ступенів, Олександра Невського і "За військові заслуги". Також він отримав медаль "Учаснику військової операції в Сирії".

Генерал потрапив під санкції ЄС через війну проти України

На момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Грехов уже обіймав керівну посаду у Повітряно-космічних силах і відповідав за напрям озброєння.

21 липня 2022 року його внесли до санкційного списку Європейського Союзу. У відповідному рішенні Ради ЄС російському генералу закидали відповідальність за дії Повітряно-космічних сил Росії в Україні.

Окрім служби у російському військовому відомстві, Грехов був заступником голови Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав – учасниць СНД.

Один із його останніх публічних виступів відбувся 17 вересня 2026 року в киргизькому місті Чолпон-Аті. Там генерал узяв участь у 63-му засіданні координаційного комітету, під час якого обговорювали розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони країн Співдружності та військово-технічну співпрацю.

Інші гучні затримання в РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії затримали двох вчених, які розробили броньовану капсулу для порятунку від удару ядерної бомби.

Затримані – керівник Центру Ніколай Посохов, який безпосередньо керував розробкою мобільного укриття "Куб-М", та його заступник Ігорь Сосунов. Обох звинувачують в отриманні хабарів у особливо великих розмірах. Одного з них, а саме Посохова, відправляють під домашній арешт, а іншого утримують під вартою.

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