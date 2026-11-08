У Німеччині хочуть організувати саміт із Росією та США, але без України, – Le Monde

АдГ виступає за негайне відновлення відносин із Росією та скасування санкцій.

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ), яка підтримує як Трампа, так і Кремль, має намір виступити посередником у врегулюванні війни в Україні та планує організувати наступного року саміт за участю Німеччини, Росії та США – але без Києва. Як пише Le Monde, про це заявив один із представників партії Маркус Фронмайєр, який також є членом комітету з питань закордонних справ.

"У той час як Німеччина – найбільший постачальник допомоги Києву – намагається врахувати позицію Європи під час можливих мирних переговорів, АдГ прагне організувати навесні 2027 року в Абу-Дабі тристоронній саміт між Росією, США та Німеччиною, але без участі України", – пише видання.

Представники партії, яка наразі лідирує в загальнонаціональних опитуваннях (27–30 % голосів проти 18–23 % у блоку ХДС/ХСС, очолюваного Фрідріхом Мерцем) заявили, що підтримують добрі контакти як із Держдепартаментом США та радниками Дональда Трампа, так і з Міністерством закордонних справ та адміністрацією президента Росії, а також із відповідними спецслужбами цих країн.

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Зазначається, що Москва вже підтвердила свою участь у саміті, анонсованому АдГ: про це повідомив російський банкір Кирило Дмитрієв, наближений до Володимира Путіна та брав участь у мирних переговорах між Росією та Україною.

"У нас уже в грудні відбудеться зустріч із представниками АдГ", – заявив він 22 жовтня в Стамбулі, згадавши про "форум", запланований "приблизно на другий квартал [2027] року". При цьому він не уточнив ані тему зустрічі, ані місце її проведення.

За словами Фронмайєра, цей саміт стане нагодою обговорити "економічне та енергетичне партнерство, а також питання "Північного потоку". "Альтернатива для Німеччини" та ліворадикальний рух BSW, заснований Сарою Вагенкнехт, виступають за відновлення роботи газопроводу. Вони аргументують це тим, що, втративши доступ до дешевого газу, Німеччина значно послабила свої економічні позиції.

"Не ставлячи під сумнів участь Німеччини в НАТО, АдГ виступає за негайне відновлення відносин із Росією – насамперед у економічній сфері – та за беззастережне скасування санкцій. Партія також закликає до повернення Росії до "Групи семи" (G7), а також до допуску російських спортсменів "до всіх міжнародних спортивних змагань", – пише Le Monde.

Призупинення допомоги Києву

При цьому допомога Україні – на яку Німеччина з 2022 року виділила понад 100 мільярдів євро і яку АдГ пропонує негайно припинити, – розглядається як "потужний важіль" для того, щоб "спонукати Україну до участі в серйозних мирних переговорах із Росією". В АдГ наполягають, що Київ має відмовитися від претензій на території, захоплені Росією до повномасштабного вторгнення (включно з Кримським півостровом).

"Неприпустимо вкладати мільярди й мільярди у чужу нам війну, суті якої ми не розуміємо, не вимагаючи при цьому жодної звітності", – заявив Фронмайєр.

Позиція АдГ щодо України

Раніше представники партії заявили, що Берліну слід зробити ставку на тіснішу співпрацю з урядом США під керівництвом Дональда Трампа та зблизитися з Росією. В АдГ також вважають, що Україна не повинна бути ані членом НАТО, ані членом ЄС і має знову стати нейтральною державою.

Також ЗМІ писали, що ультраправі партії "Альтернатива для Німеччини" (АДГ) та BSW планують внести до регіонального парламенту однієї з федеральних земель пропозицію про припинення військової підтримки України.

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