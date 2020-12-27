Також з 28 грудня до 17 січня встановлено 10-денний карантин для осіб, які в'їжджають до Польщі організованим транспортом.

Із завтрашнього дня і протягом трьох тижнів у Польщі діятимуть додаткові карантинні обмеження, якими призупиняється функціонування інфраструктури гірськолижних трас та обслуговування в готелях.

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Про це йдеться у повідомленні Генерального консульства України в Кракові на сайті Міністерства закордонних справ.

"Інформуємо, що від 28 грудня 2020 року на території Республіки Польща вводяться додаткові карантинні обмеження, які будуть діяти до 17 січня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в країні:

призупинено обслуговування в готелях (обмеження не стосується обслуговування працівників державних служб, медиків, пацієнтів спеціалізованих лікарень, представників COS (спортсмени), виняток становлять також Готелі для персоналу);

призупинено функціонування інфраструктури гірськолижних трас;

доступ до спортивної інфраструктури дозволено тільки для осіб, що займаються професійним спортом;

встановлено 10-денний карантин для осіб, які в'їжджають до Польщі організованим транспортом;

призупинено роботу торгових центрів (обмеження не стосується продуктових магазинів, газетних кіосків, аптек і магазинів засобів гігієни та побутової хімії, перукарень і косметичних салонів, великих меблевих магазинів, що функціонують в окремих приміщеннях);

встановлено заборону на вільне переміщення осіб у новорічну ніч: з 19:00 31 Грудня до 6: 00 1 січня (обмеження не стосується осіб, які виконуватимуть службові обов'язки).

Крім того, в країні продовжені обмеження на проведення громадських заходів, не пов'язаних родинними зв'язками учасників яких перевищує 5 осіб; функціонування спортзалів, фітнес-клубів, аквапарків; одночасне перебування в магазинах і релігійних спорудах осіб у кількості, що перевищує 1 на 15 кв. м; функціонування підприємств громадського харчування (реалізація замовлень лише з доставкою).

Також продовжено заборону на самостійне переміщення осіб, які не досягли 16-річного віку (з Понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00) і заборону проїзду в громадському транспорті в кількості, що перевищує 50% сидячих місць, або 30% всіх місць.

Продовжено та встановлений час обслуговування осіб похилого віку - з 10:00 до 12:00.

Водночас Посольство України в Республіці Польща оприлюднило дані про режим в'їзду громадян України до Польщі.

Зокрема, право на в'їзд мають громадяни України, які є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща; мають Карту поляка; мають право на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща; мають право на виконання робіт на території Республіки Польща, студенти та інші категорії громадян.

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Автор: Юлія Петриченко