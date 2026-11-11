У Путіна розповіли, коли відбудеться його найближча зустріч із Віткоффом і Кушнером

Після цього вони прибудуть до Дубліна, де ввечері зустрінуться із українським лідером Володимиром Зеленським.

Переговори лідера РФ Володимира Путіна зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером відбудуться у четвер, 12 листопада, у першій половині дня. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Він назвав минулі переговори в Абу-Дабі "змістовними та дуже корисними". Питання про можливий формат взаємодії з європейськими країнами також обговорюватиметься з огляду на підсумки зустрічі в ОАЕ.

Як пише канал Ukraine context, завтра Віткофф і Кушнер обговорять із Путіним кілька форматів гарантій безпеки для України та Європи, про які йшлося під час переговорів в Абу-Дабі.

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"Також має бути остаточно узгоджена кількість військовополонених, яких сторони передадуть одна одній у рамках масштабного обміну. Окрім цього, вкотре порушать питання умов організації тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, під час якої обговорюватимуть найчутливіші територіальні питання, на вирішення яких жодна з делегацій не має повноважень", - зазначили там.

Стверджується, що після цього Віткофф і Кушнер із відповідями на ці питання прибудуть до Дубліна, де ввечері зустрінуться із українським лідером Володимиром Зеленським.

Переговори в Абу-Дабі: останні новини

Голова російської делегації Володимир Мединський на переговорах в Абу-Дабі, говорячи про підсумки зустрічі, розкритикував Європу та похвалив США, а також анонсував обмін полоненими.

За його словами, сторони обмінялися позиціями й частково знайшли порозуміння.

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