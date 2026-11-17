Лавров розкритикував Європу за її бажання долучитися до переговорів.

Україна має негайно скасувати обмеження, які нібито існують для російськомовного населення. Таку заяву зробив очільник російського МЗС Сергій Лавров під час Східноазійського саміту на Філіппінах, передають росЗМІ.

Він заявив, що Кремль не змінив цілі у війні проти України й Москва й надалі буде їх дотримуватися. Зокрема Лавров виділив питання обмежень, які нібито існують в Україні щодо російськомовних.

"Обмеження прав російськомовних в Україні слід негайно скасувати, а не робити це предметом торгу", - заявив він.

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Лавров також різко розкритикував можливість розміщення в Україні іноземних військ, заявивши, що це означатиме вступ європейських країн у війну проти Росії. Також голова МЗС розкритикував Європу за спроби долучитися до переговорів щодо майбутньої архітектури безпеки регіону. Лавров заявив, що Європа намагається "втиснутися" в переговорний процес. А їхня мета - будувати систему безпеки не разом із Москвою, а проти неї.

Водночас російський міністр визнав, що Європі все ж таки доведеться долучитися до створення нової архітектури безпеки в регіоні. Також, за словами Лаврова, Кремль не отримав офіційної інформації про те, що президент Франції Емануель Макрон готовий представляти Європу на переговорах.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що РФ не погодилася на участь Європи у мирних переговорах щодо війни в Україні, як про це раніше повідомляли в США. Ушаков також заявив, що для того, аби долучити європейців, учасники переговорів мають ще "зробити багато чого".

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що США погодили з Москвою розширення тристороннього формату перемовин, аби долучити до них представників Європи. За словами президента, Європу на цих зустрічах можуть представляти команди з E5, а також представники Єврокомісії, Євроради і НАТО.

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