Йдеться про виснаженого чоловіка, який дивом вижив після серії землетрусів, які сталися в Туреччині та в сусідніх з нею країнах на початку лютого.

У Сирії з-під завалів одного з будинків знайшли "живий скелет". Йдеться про виснаженого чоловіка, який дивом вижив після серії землетрусів, що сталися на початку лютого.

Тоді через рух тектонічних плит сейсмічні катастрофи накрили Туреччину та сусідні з нею країни. Кадри з чоловіком якого знайшли в провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини (поруч з сирійським кордоном), показав портал Akhbar.fouri.

Поки що журналісти губляться в здогадах, як постраждалому вдалося вижити фактично під землею без води та їжі. Його стан здоров'я критичний: на тілі видно виразки, організм майже "вбитий" виснаженням, він ледь говорить.

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На даний момент медики борються за порятунок його життя. ЗМІ уточнюють, що його знайшли під рунами власного будинку, який був зруйнований ще на початку лютого внаслідок серії землетрусів магнітудою 7,7 і 7,6.

Землетрус у Сирії - з-під завалів врятували понад тисячу людей

Нагадаємо, що перші підземні поштовхи фіксувалися в Туреччині в ніч на 6 лютого (магнітуда фіксувалася на рівні 7,7). Після цього країну захлеснула справжня сейсмологічна "тряска": землетруси повторювалися кілька разів й "накрили" ряд сусідніх країн, зокрема Сирію.

Станом на березень число загиблих при землетрусі в Сирії перевищило 5,8 тисячі осіб. Тоді дістати з-під завалів вдалося 1,5 тисячі осіб. У Туреччині в результаті стихійного лиха загинули понад 52 тисячі осіб. Відзначимо, що в березні південний схід Туреччини знову сколихнув землетрус.

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