У США помер Джей Рокфеллер – правнук знаменитого нафтового магната

Правнук був майже "бідним", якщо порівнювати його статки зі знаменитим прадідом.

У п’ятницю, 6 листопада, у Вашингтоні у віці 89 років помер Джон Девісон "Джей" Рокфеллер IV – колишній сенатор-демократ США від штату Західна Вірджинія, представник відомої американської династії Рокфеллерів. Про це повідомляє The Washington Post.

Джей Рокфеллер був правнуком промисловця Джона Рокфеллера-старшого, засновника нафтової імперії Standard Oil, чиє прізвище стало синонімом захмарного багатства. Попри походження з однієї з найбагатших родин США, він обрав політичну кар’єру в Західній Вірджинії, де спочатку працював громадським активістом. У 1964 році він приїхав до невеликого шахтарського містечка Еммонс у межах програми боротьби з бідністю. Там займався молодіжними ініціативами, допомагав створити громадський центр і організував мобільну службу медичного обстеження для жінок.

Політичну кар'єру він розпочав у місцевих органах влади, а в 1976 році переміг на виборах губернатора Західної Вірджинії. У 1984 році Рокфеллера обрали до Сенату США, де він працював п'ять термінів – до 2015 року.

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Політик зосереджувався передусім на соціальних питаннях. Серед його головних досягнень – розширення податкового кредиту для малозабезпечених працівників, запровадження податкового кредиту на дітей та створення федерально-штатної програми медичного страхування дітей із сімей із низькими доходами (CHIP). Він також захищав програму Medicare та підтримував реформу охорони здоров'я Барака Обами.

Значну увагу сенатор приділяв інтересам шахтарів. Він працював над законодавством, яке гарантувало медичні пільги працівникам вугільної промисловості та їхнім родинам після закриття шахт, а також підтримував посилення правил безпеки на гірничодобувних підприємствах.

Крім того, Рокфеллер очолював сенатські комітети з питань торгівлі, у справах ветеранів та розвідки. Серед його останніх законодавчих ініціатив був законопроєкт 2014 року про посилення кібербезпеки критичної інфраструктури.

Причину смерті колишнього сенатора його родина не повідомила. У нього залишилися дружина Шерон Персі Рокфеллер, четверо дітей та дев'ятеро онуків.

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