Міністр оборони США сказав, що ні для кого у цьому немає нічого дивного, окрім можливо росіян, яким Путін увесь час бреше.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров лише підтвердив більші амбіції президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо захоплення українських територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-4"), яке проходило у віртуальному форматі.

Остін висловив впевненість, що керівництво України буде задоволене підтвердженням від Лаврова стосовно ефективності не лише самих ракетних артилерійських систем HIMARS, але й підтвердженням ефективного застосування українцями цих систем.

"Як ви знаєте, росіяни зараз перебувають у Херсоні і на Запорожжі. Російські сили вже там. Тому ви повинні поцікавитися, до кого він говорить. Це не дивно для будь-кого з нас, будь-кого у Європі або у світі. Я думаю, що він звертається до людей у Росії, які погано поінформовані", - заявив Остін.

При цьому він нагадав, що вже усі чули, які у президента РФ Володимира Путіна наміри, оскільки він безліч разів заявляв про безстрокову воєнну операцію, зосереджену на Донбасі.

"Його дії довели протилежне. І ми знаємо, наші партнери і союзники знають, що він має більші амбіції. І Лавров лише підтвердив це сьогодні", - заявив Остін.

Міністр оборони США сказав, що ні для кого у цьому немає нічого дивного, окрім можливо росіян, яким Путін увесь час бреше.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сьогодні, 20 липня, заявив, що "географічні" завдання російського вторгнення в Україну змінилися, тепер це не лише створені Росією терористичні угрупування "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, а й "низка інших територій".

Лавров пригрозив, що якщо країни Заходу продовжать постачати Україні далекобійну зброю, то географічні завдання російських військових розширюватимуться.

За його словами, Росія не може допустити, щоб "на тій частині України, яку контролюватиме Зеленський", знаходилася зброя, яка становить загрозу "нашій території та території тих республік, які оголосили про свою незалежність, тих, які хочуть своє майбутнє визначити самостійно".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заява Лаврова про бажання Росії захопити більше українських територій свідчить про те, що Росія хоче крові, а не переговорів.