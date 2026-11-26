Цей епізод підкреслює напруженість, що зберігається у відносинах між Трампом і Зеленським.

Президент США Дональд Трамп підготував сюрприз для генерального секретаря НАТО Марка Рютте після їхньої зустрічі у Флориді - на тлі нових зусиль, яких доклав американський лідер, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією. Про це пише Politico.

У спільній заяві, опублікованій Білим домом і НАТО за підсумками зустрічі, що відбулася в середу ввечері в маєтку Мар-а-Лаго, лідери зазначили, що обговорили "важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій - навмисних чи ненавмисних, - які могли б призвести до ескалації війни", а також наголосили на необхідності "якнайшвидше досягти мирного врегулювання конфлікту".

Однак через кілька годин президент змінив формулювання, додавши два слова: тепер у заяві йдеться про те, що подібних дій повинні уникати "Росія та Україна".

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Представник НАТО пояснив, що початковий текст був офіційно узгоджений обома сторонами: це означає, що Трамп вніс правки в односторонньому порядку.

"Це доповнення є досить примітним, зважаючи на те, що лише кілька днів тому Україна завдала удару по російському військовому кораблю в лівійському порту - за тисячі кілометрів від Києва. Ця атака, яка, на думку експертів у галузі права, могла порушити норми міжнародного права, не викликала критики з боку більшості союзників України - на тлі щоденних російських ударів по території сусідньої держави", - пише видання.

Зазначається, що цей епізод також підкреслює напруженість, яка зберігається у відносинах між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Оновлене формулювання створює нову проблему для Марка Рютте. Колишній прем’єр-міністр Нідерландів, який очолює НАТО, неодноразово публічно хвалив американського президента, намагаючись при цьому забезпечити продовження поставок зброї зі США, зберегти обмежену підтримку України та підтримати єдність всередині Північноатлантичного альянсу. Однак ця розбіжність показує, що можливості його підходу, спрямованого на те, щоб Трамп дотримувався заданої лінії, мають свої чіткі межі.

Незважаючи на те, що Трамп торкнувся теми України, пізніше він додав, що під час зустрічі "приділив багато часу обговоренню того, що хотів би бачити, як президент Путін припиняє будь-яку військову агресію проти територій по всій Європі".

За словами представника НАТО, зустріч Трампа та Рютте спочатку мала бути присвячена саме так званому "Огляду військової присутності в Європі". Однак, оскільки публікацію документа відклали, дискусія зосередилася на інших питаннях: нарощуванні оборонно-промислового потенціалу в трансатлантичному просторі та протидії гібридним атакам з боку Росії в Європі.

Війна в Україні - заяви Трампа

Раніше Трамп заявив, що під час переговорів із Путіним у Китаї значну увагу приділяли питанню припинення російської "військової агресії проти територій по всій Європі".

Президент США також наголосив, що сподівається на швидке укладення мирної угоди між Росією та Україною.

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