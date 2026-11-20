Партнери домовилися посилити українську протиповітряну оборону, зокрема додатково поставити засоби для перехоплення балістичних ракет перед зимою.

Україна отримає юридично зобов’язуючі гарантії безпеки після припинення вогню. Про це йдеться у спільній заяві лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України за підсумками "Коаліції бажаючих".

Вони передбачатимуть продовження військової допомоги, моніторинг перемир’я під керівництвом США та можливе розгортання багатонаціональних сил під керівництвом Європи. Також обговорюються моніторинг перемир’я та юридично зобов’язуючі зобов’язання партнерів реагувати на новий напад Росії.

Євросоюз надасть Україні 90 млрд євро до кінця 2027 року. Союзники по НАТО виділять ще 70 млрд євро військової підтримки у 2026-му. У 2027 році вони мають надати щонайменше такий самий обсяг допомоги.

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Також партнери домовилися зміцнити українську протиповітряну оборону, зокрема додатково поставити засоби для перехоплення балістичних ракет перед зимою.

При цьому санкційний тиск на РФ планують посилити щодо доходів від нафти та газу, операцій з криптовалютою та тіньового флоту. Російські активи залишатимуться замороженими до припинення агресії та компенсації завданих Україні збитків.

Крім того, Москву закликають погодитися на енергетичне перемир’я на зиму та припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити експорт продовольства.

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО, про які говорять американці, мають передбачати не лише політичні зобов’язання партнерів, а й реальну військову присутність, а також чіткий механізм реагування на можливу повторну агресію з боку Росії.

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