Україна та РФ обговорюють обмін полоненими за формулою '1000 на 1000' або '1500 на 1500', - Зеленський

Також російська делегація в В Абу-Дабі пробувала порушити питання територій.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах тристоронніх переговорів в Абу-Дабі намагаються домовитися про великий обмін військовополоненими. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час пресконференції в межах візиту до Данії.

За словами глави держави, завтра, 11 листопада, головний день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі між представниками України, США та РФ.

"Сьогодні обговорили можливість обміну. Хочуть зробити "тисячу на тисячу", може "півтори на півтори", - якийсь великий обмін. І з цією аджендою [порядком денним - УНІАН] поїдуть американці в Росію", - повідомив Зеленський.

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Водночас, як повідомив президент, сьогодні в Абу-Дабі російська делегація порушувала питання про території.

"І, відповідно, це питання рівня лідерів. Такий мандат є у наших переговорників", - сказав український лідер.

Також він відзначив, що присутність Європи була дуже важливою.

Інші теми переговорів

Як відзначив глава держави, Україна буде працювати над тим, аби Європейський Союз, США і Україна мали єдину позицію на переговорах.

"Завтра буде більше також про деекалаційні кроки, про енергетику, про Чорне море, ще раз про обмін, і про тристоронню зустріч на рівні лідерів, якщо це можливо", - підкреслив Зеленський.

Також у Зеленського запитали, чи готовий він сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, і чи така зустріч може принести результат.

Водночас, Зеленський вирішив навести приклад з сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі.

Зокрема, він переповів доповідь від української переговорної команди про те, що у росіян відмінна від реальності інформація про справжню ситуацію на полі бою:

"Тож, росіяни думають, і вони дійсно поділилися цим, що вони окупували половину території Донбасу, яку ми насправді контролюємо. Половину, знаєте, і це не як одне село… І з російської стороні були присутні військові, розвідка, і вони дуже серйозно говорили про це. А наша команда відповіла: "Послухайте, ми навіть не знаємо, як ви можете говорити про це, якщо у нас є відео, фотографії і усе те стосовно того, що ми контролюємо". Там наші люди. Там наші солдати".

Він сказав, що це є проблемою.

"Путін живе в іншій інформації. Це відмінна реальність. І звісно, він ділиться з американцями: "Мені потрібен один, два, три місяці, і ми повністю окупуємо східну частину України, і я також можу зобразити картину для вас - буде повна окупація". Але це неправда. Це не ж реальністю", - наголосив Зеленський.

При цьому, він відзначив, що американці на переговорах сьогодні підтвердили українську оцінку реальності на полі бою, і зокрема, про це говорив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич, який теж був присутній на переговорах.

Зеленський назвав таке підтвердження з боку американців важливим і хорошим моментом.

Таким чином, він дав зрозуміти, що готовий зустрічатися і говорити з Путіним, і зокрема, за посередництва Європи і США

"Але важливим на рівні лідерів є те, що я знаю усе. І я думаю, що лідер Росії має знати усе, де ми перебуваємо", - сказав Зеленський.

Він сказав, що в Україні є багато питань і занепокоєнь, які треба обговорити на рівні лідерів.

Зокрема, одною з таких тем він назвав місто Херсон і Херонську область, яка розділена річкою Дніпро. Зеленський наголосив:

"На одному березі знаходяться росіяни, а на іншому березі усе контролюємо ми, але люди хочуть жити на обох берегах, і це є українським містом. І є такі питання. Так, вони чутливі, так - вони дуже складні, але ми повинні говорити про це. Ми готові до цієї зустрічі. Завтра вони обговорять можливість проведення зутрічі на рівні лідерів. Я не впевнений, що Росія готова, але ми порушимо це питання".

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