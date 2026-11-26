Він стверджує, що військові обох країн підтримують постійний зв'язок, а польську сторону повідомляють про всі загрози.

Україна в режимі реального часу передає Польщі інформацію про повітряні загрози з боку Росії, а польська сторона підключена до єдиної системи моніторингу повітряного простору. Про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю RMF FM.

Він сказав про це у відповідь на запитання, чи передавала Україна Польщі інформацію про російські ракети, які 20 листопада перетнули польський кордон.

"Між нами постійно відбувається обмін інформацією", - заявив Боднар.

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Він стверджує, що військові обох країн підтримують постійний зв'язок, а польську сторону повідомляють про всі загрози.

Дипломат підтвердив інформацію про те, що Варшава звернулася до союзників із пропозицією збивати російські ракети й безпілотники над територією України.

"Зараз це питання розглядають у столицях. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено. Незабаром дізнаємося", - сказав Боднар.

На його думку, якщо НАТО погодиться на пропозицію Варшави, російські ракети та дрони, які летять у напрямку Польщі, можна буде перехоплювати ще до перетину кордону. Це посилило б захист західних регіонів України та зменшило б загрозу для самої Польщі.

Російські ракети

Раніше заступник голови Міністерства оборони Польщі Цезарій Томчик розповів, що Польща звернулася до країн НАТО з проханням розглянути можливість збивання над Україною російських ракет, що летять у бік території Альянсу, але союзники не підтримали таке рішення.

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