Радник прем'єра Угорщини заявив, що країни Євросоюзу повинні натиснути на Єврокомісію для прийняття України в ЄС.

Будапешт виступає за прискорену інтеграцію України до Європейського Союзу. При цьому Угорщина хоче зберегти тісні зв'язки з Російською Федерацією.

"Угорська позиція базується на ідеї взаємозв'язку. Тому ми не повинні відокремлювати себе один від одного", - заявив головний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, угорський уряд вважає, що Європейська комісія повинна підтримати якнайшвидше рух Києва в ЄС і вступ до блоку Сербії.

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"Ми сподіваємося, що це (членство України в ЄС - УНІАН) відбудеться якомога швидше. А країни-члени повинні тиснути на Єврокомісію, щоб прискорити цей процес", - підсумував політик.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що відомо

Нинішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово висловлювався на підтримку Росії і саботував введення санкцій проти Москви, а також виділення допомоги Україні.

Так, спочатку Будапешт наклав вето на рішення ЄС про надання Києву 18 мільярдів євро в 2023 році. Після торгів Угорщина все ж дала згоду на виділення коштів Києву.

Крім того, Угорщина станом на 25 листопада заморозила російські активи на суму майже 870 мільйонів євро.

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