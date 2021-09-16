У 2015 році 35-річну вчительку звільнили зі школи у Швеції за те, що вона вимушено підробляла стриптизеркою.

Мешканка США Моніка Халдт кинула роботу в школі і розбагатіла на продажу інтимних фотографій.

Її історію розповідає The Sun.

У 2015 році 35-річну вчительку звільнили зі школи у Швеції за те, що вона вимушено підробляла стриптизеркою.

"Денні зміни в стриптиз-клубах приносять мало грошей, я ледь знаходила кошти, щоб платити за оренду, не кажучи вже про покупку їжі. Я була змучена і постійно плакала. Було жахливо, мене регулярно чіпали, і я фізично втомлювалася від постійних танців", - зізналася вона.

Після цього дівчина переїхала зі Швеції до США.

"Коли я кажу, що у мене були погані часи, я маю на увазі, що вони були просто жахливими. У мене зовсім не було грошей, я жила в нещасливому районі і не бачила виходу з ситуації, що склалася", - пояснила Халдт.

Читайте такожПорноактриси поскаржилися на вигорання через пандемію

У 2016 році вона почала публікувати свої відверті фото на платформі OnlyFans і заробляти 200 тисяч доларів на місяць.

Халд підкреслила, що її кар'єра на OnlyFans врятувала їй життя і врятувала від роботи в ескорті.

"Я відчуваю себе такою щасливою! Я дуже рада перебувати там, де я є. Якби не OnlyFans, я б опинилася на вулиці", - пояснила жінка.

Нагадаємо, британська модель Олівія Бланко вирішила заробляти на продажу своїх відвертих фото на платній онлайн-платформі OnlyFans і, розбагатівши, кинула основну роботу в офісі.

Крім грошей, модель часто отримує від шанувальників дорогі подарунки: люксові сумки, взуття, прикраси і навіть новий iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова