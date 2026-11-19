Висловивши свою думку, Колбі покинув засідання, навіть не вислухавши закриту доповідь міністра оборони України Євгена Хмари.

Високопоставлений чиновник Пентагону Елбрідж Колбі на засіданні Рамштайна в Брюсселі різко розкритикував удари України вглиб Росії й розлютився настільки, що покинув зустріч.

Як пише The Telegraph, на засіданні Контактної групи з питань оборони України заступник глави Пентагону з питань політики заявив, що США проти ударів углиб Росії, оскільки вони, мовляв, не допомагають завершити війну і не стримують російський наступ на фронті.

Після цього Колбі пішов із засідання, не вислухавши закриту доповідь міністра оборони України Євгена Хмари.

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Після цього США на зустрічі представляв посол при НАТО Метью Вітакер.

Видання зазначило, що заява Колбі здивувала німецьких, британських та інших європейських лідерів, які вважають удари вглиб Росії ефективними.

"У тій кімнаті США були єдиною країною, яка підтримувала російський наратив, а не Україну та решту коаліції", – прокоментував виданню учасник засідання від Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав заяви Колбі "дурними", а міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що удари вглиб Росії послаблюють військову машину Кремля.

Удари по Росії: новини

Україна продовжує завдавати ударів по військових, логістичних та промислових об’єктах на території РФ. Серед цілей, про які повідомлялося останніми днями, – об’єкти, пов’язані із забезпеченням російської армії, нафтова інфраструктура та військові підприємства.

Зокрема, 15–17 листопада з’явилися повідомлення про ураження російських об’єктів, а також про пошкодження Кримського мосту в результаті української операції. Українська сторона пояснює такі дії необхідністю ослаблення військового потенціалу РФ та її можливостей продовжувати війну.

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