Після спроби зіграти образ миротворця політик отримав критику.

Французький дзюдоїст, п'ятиразовий олімпійський чемпіон Тедді Рінер, який оголосив про намір балотуватися на посаду президента Франції, опинився в центрі політичного скандалу через свої висловлювання щодо російської війни проти України. Спортсмен заявив, що не розуміє необхідності відправлення французьких військових до України.

Як пише Politico, відповідну заяву 37-річний Рінер зробив під час спілкування з журналістами на конгресі французьких мерів у Парижі.

"Я не розумію, чому ми відправляємо війська в Україну, якщо це не наша війна", – сказав кандидат у президенти.

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Як зазначає видання, спортсмен мав на увазі розгортання невеликої кількості французьких військових спеціалістів в тилових районах України. Це рішення вже викликало критику опозиційних партій, оскільки його ухвалили без погодження парламенту. Водночас заступниця міністра оборони Франції Аліс Руфо пояснювала, що завдання військових полягає у навчанні українських солдатів та в обслуговуванні обладнання.

Сам Рінер також заявив, що в разі обрання президентом хотів би сприяти завершенню війни через діалог і примирення сторін.

"Я хотів би бути людиною, яка об'єднує людей, усміхається та тисне руки, щоб покласти край цій війні", – пояснив він.

Його позиція викликала критику з боку євродепутатки від правоцентристів Наталі Луазо, яка пов'язана з президентською кампанією іншого кандидата - Едуара Філіппа. Вона висміяла занадто спрощений світогляд Рінера.

"Світ Тедді Рінера був би таким простим: ти ні в що не вплутуєшся, ти тиснеш руку всім, і в усьому світі панують мир і любов", – написала вона на X.

Politico звертає увагу, що раніше Рінер асоціювався з політичним табором чинного президента Еммануеля Макрона, який підтримує Україну зброєю та фінансовою допомогою. За попередніми опитуваннями, спортсмен має близько 4% підтримки виборців.

Французькі військові в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, раніше цього місяця стало відомо, що французькі військові вже кілька місяців перебувають на території України в рамках секретної місії під назвою "Воля", яку очолює французький генерал. Їхня задача не передбачає участі в бойових діях, а полягає в підготовці українських військових (зокрема майбутніх командирів бойових груп) та технічному обслуговуванні наданої Францією техніки, зокрема гаубиць "Цезар", літаків "Міраж-2000" та високоточних ракет. За даними джерел, це невелика та гнучка група з кількох десятків солдатів-інструкторів.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відреагував на цю присутність, заявивши, що вона вже не є звичайною підтримкою України, а становить "пряму участь" Франції у війні, і Москва попередила Париж про можливі наслідки. У відповідь глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що французькі військові не є співучасниками конфлікту, а лише надають навчання та технічну підтримку далеко від лінії фронту в обмеженому обсязі.

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