Орбан работал на коммунистов, и его доносы до сих пор могут быть в Москве

У політика, очікувано, дані розслідування заперечують.

Незадовго до перших вільних виборів в Угорщині у березні 1990 року колишній премʼєр-міністр країни Віктор Орбан міг стати інформатором для спецслужб.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста Пані Саболча. У ньому журналіст посилається на свідчення колишнього угорського премʼєра Угорщини Міклоша Немета, який був при владі у 1988-90 роках. Тоді Немет отримав від міністра оборони Ференца Карпаті три оригінальні звіти, які зробив Орбан. У цих звітах майбутній політик інформував владу про поведінку його товаришів під час строкової служби в Залаегерсегу. Орбан також повідомляв про їхні політичні, сексуальні та релігійні погляди.

Немет зазначив, що перевірити особу автора в нього можливості не було. Однак почерк у звіті, який був написаний від руки, був схожий на той, який використовує сам Орбан. Ці документи Немет повернув міністру оборони, не зберігши їхньої копії. Пізніше документи зникли і наразі їхнє місце перебування невідоме.

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Автор відзначає, що Немет йому розповів про те, що у 2013 році документи могли бути у Гези Штефана – офіцера військової розвідки, який навчався в КДБ у Москві. Він зокрема спеціалізувався на зборі компрометуючих документів на членів політичної, бізнесової та правоохоронної еліти Угорщини. Всі ці документи зникли з сейфу Штефана одразу після його смерті. Автор припустив, що Кремль міг використовувати ці документи, як компромат, щоб вплинути на політику Орбана.

Речник Орбана на коментар Саболча відповів, що інформація про існування таких документів – фейк. Сам Немет зміг розповісти про цю інформацію лише після зміни влади в Угорщині, коли це стало можливим через зміну законодавства.

"За словами Нємета, який вже пішов на пенсію, останніми роками він чекав на такі зміни в законодавстві, які б дозволили оприлюднити матеріали, що перебувають у його володінні. Тож у вересні, після ухвалення урядом Угорщини закону про розширення доступу до державних документів, передав ці матеріали до архіву", – відзначив автор Саболч.

Перспективи Орбана після втрати крісла премʼєра в Угорщині

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа просуває ідею призначення Віктора Орбана на посадку Генсека ООН. Зазначається, що крім Вашингтону, цю ідею готові підтримати також Китай та РФ. Відповідно, Орбан може стати їхнім спільним кандидатом на цю посаду в ООН.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга, коментуючи цю інформацію, зазначив, що Орбан може використати свої навички шантажу на накладання вето на цій посаді, які він відточував у попередні роки в ЄС. Також Сибіга висміяв це рішення, заявивши про готовність України поділитися досвідом того, як вчасно виводити Орбана на каву.

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