Диктатор лише знизав плечима та "стверджував про невинність у спосіб, який дратував та був непереконливим", згадав експрезидент.

Колишній президент США Джо Байден розповів подробиці телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 7 грудня 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Байден стверджує, що прямо попередив Кремль про жорсткі санкції та військову допомогу Києву в разі нападу. Про це йдеться в уривку з його майбутніх мемуарів "Пообіцяй мені, Америко", опублікованому виданням Newsweek.

За словами Байдена, ще восени 2021 року американська розвідка отримала докази того, що Росія готує масштабну операцію проти України. Йшлося не просто про вторгнення на Донбас, а про намір захопити всю країну та повалити уряд президента Володимира Зеленського.

Під час телефонної розмови Байден безпосередньо порушив питання нарощування російських військ. Однак Путін заперечував агресивні наміри.

Відео дня

"Він був загадковим, як завжди. Я – ні", – написав Байден.

За його словами, він пояснив російському президенту, що вторгнення призведе до суворих санкцій, а США нададуть Україні необхідну допомогу для самозахисту.

Путін, як згадує колишній американський президент, лише знизав плечима та "стверджував про невинність у спосіб, який дратував та був непереконливим".

Байдену було складно переконати союзників, що Росія готує повномасштабну війну

У мемуарах Байден розповів, що американська розвідка виявила плани Росії щодо складної операції під чужим прапором, яка мала створити виправдання для вторгнення.

Однак переконати союзників у неминучості масштабного нападу виявилося непросто:

"Місяцями я був впевнений, що Путін розпочне повноцінне вторгнення в Україну. Спочатку я не міг переконати нікого. Ні європейців. Ні країн НАТО. Ні України".

Він пояснив скептицизм європейських партнерів кількома причинами. Німеччина залишалася залежною від російських енергоносіїв, а деякі уряди Європи не хотіли посилювати залежність від Вашингтона після напружених відносин під час президентства Дональда Трампа.

Українські чиновники, за словами Байдена, також побоювалися, що публічне визнання загрози війни може дестабілізувати економіку країни.

Зрештою американський президент вирішив розсекретити частину розвідувальних даних про плани Москви, хоча це створювало ризик розкриття джерел і методів роботи американських спецслужб.

Байден порівняв цей крок із провалами розвідки перед війною в Іраку 2003 року, наголосивши, що цього разу метою було не розпочати війну, а запобігти їй.

Байден пояснив, чому Путін прагнув зупинити розвиток України

У своїх мемуарах колишній президент США описує Путіна як авторитарного лідера, який не хотів допустити перетворення України на успішну демократію з процвітаючою економікою поза контролем Москви.

На думку Байдена, російський президент сприймав такий розвиток України як загрозу власній владі.

"Справа полягала в тому, що успіх України як справжньої демократії з процвітаючою економікою змусить росіян усвідомити власну бідність та відсутність можливостей", – написав він.

Байден також згадав особисті зустрічі з Путіним, якого назвав навмисно зневажливим і схильним запізнюватися на переговори.

В одній із розмов російський президент похвалився, що Росія простягається через вісім часових поясів. Байден відповів жартом про зміну клімату: "Так, і вони всі тануть".

В іншому епізоді, коли Байден ще був віцепрезидентом США, він розповів, як під час зустрічі схопив Путіна за плечі, подивився йому в очі та сказав:

"Я там не бачу жодної душі".

Путін відповів: "Тоді ми чудово розуміємо один одного".

Мемуари Байдена: останні новини

Як повідомляв УНІАН, колишній президент Джо Байден у своїх нових мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" розповів про свої враження від лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Так, описуючи Путіна, Байден згадує його "вередливий і зневажливий тон" та зазначає, що той "любив сутулитися під час зустрічей, симулюючи байдужість, як підліток".

Говорячи про президента України Володимира Зеленського, Байден зазначає, що його акторське минуле "стало чудовою школою" для лідера воєнного часу, проте в особистих розмовах Зеленський "бував дратівливим і впертим, а також виявляв менше вдячності, ніж я очікував".

Вас також можуть зацікавити новини: