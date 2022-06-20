У Брянській області Російської Федерації ворог розгорнув зенітно-ракетні комплекси С-300В4 (сучасна високомобільна система протиповітряної оборони).
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"...На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл в районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.
Нагадаємо, РФ вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого й розпочала повномасштабну війну. Російські війська спершу бомбили військові об'єкти, а потім - і цивільні.
Пізніше у Брянській області, яка межує з Україною, були вибухи та пожежі. Російська сторона стверджувала, що до цього причетні українські сили. Київ відкидав звинувачення РФ.
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