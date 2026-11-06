Путін руйнуватиме мости, порти та електростанції, доки Київ не здастся, - Financial Times

В Європі бояться, що США спробують укласти угоду з РФ коштом України і НАТО.

Російський диктатор Володимир Путін не готовий домовлятися про прийнятні умови закінчення війни, тож у Європі бояться, що адміністрація президента США Дональда Трампа спробує домовитися з Кремлем за рахунок інтересів України та решти європейських держав. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Приводом для занепокоєння стали заяви Трампа після зустрічі в Білому домі з Кирилом Дмитрієвим – представником російського президента Володимира Путіна на переговорах. Американський лідер повідомив, що сторони працюють над масштабною домовленістю, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи.

Згодом зять Трампа Джаред Кушнер уточнив у соцмережі X, що США прагнуть розробити практичні механізми врахування безпекових інтересів усіх сторін. Серед можливих результатів він назвав створення довгострокової системи європейської безпеки та стабільності.

Відео дня

Однак у Європейському Союзі такі плани зустріли без ентузіазму. Європейські посадовці побоюються, що Росія використає переговори для перегляду чинного безпекового порядку та обмеження суверенітету сусідніх держав, які входять до НАТО.

Один із європейських чиновників назвав повідомлення Кушнера цілковитою несподіванкою. За його словами, переговори про майбутнє європейської безпеки не повинні відбуватися паралельно з обговоренням припинення війни проти України.

Співрозмовники Financial Times також скептично налаштовані щодо тристоронньої зустрічі представників України, Росії та США наступного тижня в Абу-Дабі. Вони не вірять у можливість досягти реального припинення вогню, адже Путін, очевидно, розраховує послабити Україну зимовими ударами по енергетичній інфраструктурі та інших критично важливих об'єктах.

На думку європейських дипломатів, Москва зміщує переговорний фокус з територіальних питань на гарантії безпеки, щоб ще більше затягнути час для продовження війни.

За словами одного із співрозмовників видання, російський диктатор розглядає авіаудари по Україні як помсту за українські атаки на нафтопереробні заводи та комерційні склади в Росії цього літа.

"Я знищуватиму всю вашу інфраструктуру, доки ви не погодитеся. До наступного року в Україні не залишиться жодної інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції… будуть зруйновані", - сказав неназваний співрозмовник Financial Times, описуючи позицію Путіна.

За інформацією джерел, Москва може використовувати питання західних гарантій безпеки для Києва як привід вимагати від України додаткових територіальних поступок поза межами Донбасу.

Війна в Україні: дипломатичний вимір

Як писав УНІАН, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Європа має брати участь у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні, особливо при обговоренні питань безпеки. Водночас він стверджує, що європейські країни досі не узгодили спільну позицію та не визначилися, хто представлятиме їх на переговорах.

Тим часом колишній глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що навіть після втрати республіканцями контролю над Конгресом Дональд Трамп збереже ключовий вплив на зовнішню політику США та може посилити тиск на Україну щодо мирних переговорів. На його думку, Трамп розуміє складність тиску на Путіна, тому зосередиться на Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: