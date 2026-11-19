Путін заявив, що Україна має погодитися на домовленості, досягнуті в Анкориджі.

Російський диктатор Володимир Путін після тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном провів пресконференцію, на якій зробив низку брехливих заяв щодо війни в Україні.

Так, він заявив, що Росія "не починала війну", а нібито "вісім років" намагається її закінчити.

"Росія вісім років намагалася врегулювати цю кризу… Не ми почали війну, ми взагалі ніякої війни не починали. Ми лише намагаємося закінчити те, що почалося вісім років тому", – заявив російський диктатор.

Відео дня

Він заявив, що нібито причиною війни став "державний переворот у Києві", після якого "нова влада розпочала військову операцію на південному сході України".

При цьому він звинуватив Україну та Європу в тому, що саме вони не хочуть закінчити війну і що нібито в Києві не хочуть припинення бойових дій, бо тоді доведеться проводити вибори.

За його словами, США запропонували компромісні рішення щодо України, на які Росія погодилася в Анкориджі. Тепер, як стверджує Путін, питання полягає в готовності Києва та європейських країн прийняти ці пропозиції.

"Якщо Київ хоче завершити конфлікт, нехай погоджується на компроміси, запропоновані ще до Анкориджа американцями", – Путін", – заявив він.

Також він додав, що Україна, як і Росія, має право на безпеку, але "не на шкоду безпеці нашої країни".

Відповідаючи на запитання про те, які наслідки матиме тристороння зустріч, Путін сказав, що "тільки Господь Бог знає, що буде далі".

"Але мені б дуже хотілося, щоб це мало продовження. За підсумками узгодження позицій щодо низки ключових напрямків, якщо не домовленість, то взаєморозуміння все ж таки відбулося", – заявив він.

Тристороння зустріч у Китаї

Лідери США, Росії та Китаю Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін за підсумками зустрічі, яка тривала близько півтори години, не зробили жодних спільних заяв для ЗМІ.

Водночас за підсумками переговорів було опубліковано мирну декларацію: у документі згадуються ядерна безпека та постачання нафтопродуктів, однак немає жодного слова про Україну чи Європу.

Вас також можуть зацікавити новини: