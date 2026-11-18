Путіну радять домовлятися, доки не пізно.

Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили російську та українську сторони, що нинішній раунд мирних переговорів може бути останньою реальною можливістю укласти угоду до зміни політичного балансу у Вашингтоні. Про це повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Як пояснює видання, американська сторона намагається переконати Москву не зволікати з домовленостями. Причина полягає у можливому посиленні позицій демократів у Конгресі США. Якщо вони отримають контроль над законодавчим органом, це може призвести до відновлення двопартійної підтримки України і збільшення військової та фінансової допомоги Києву.

Перехід Конгресу до рук демократів також означатиме посилення контролю за контактами адміністрації Дональда Трампа з Кремлем і, ймовірно, парламентські розслідування та слухання щодо цих контактів. У такому разі можливості Білого дому проводити власну політику щодо Росії будуть обмежені.

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The Kyiv Independent зазначає, що ця стратегія стала особливо помітною після того, як у вересні Росія відмовилася від запланованих тристоронніх переговорів за участю України та США. Зустріч, яку спочатку планували провести на початку жовтня, скасували після звинувачень Кремля на адресу Києва щодо буцімто спроб зірвати російські "вибори". Відмова Москви збіглася з новою хвилею російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Після цього Вашингтон змінив аргументацію, наголошуючи, що Росії варто скористатися можливістю домовитися, поки нинішня американська адміністрація має простір для дипломатичного маневру. Як зазначають автор публікації, схоже, цей підхід дав результат: Москва погодилася повернутися до переговорів у листопаді.

Втім, Кремль поки все одно не демонструє готовності відмовлятися від максималістських вимог. Головною суперечністю залишається Донбас: Москва наполягає на передачі їй територій Донецької та Луганської областей, які російські війська не змогли захопити військовим шляхом.

На додачу до цього Росія тепер вимагає капітуляції ще й НАТО, висуваючи як умову відступ Альянсу на кордони 1997 року.

Переговори про мир в Україні

Як писав УНІАН, європейські чиновники та дипломати переважно не вірять у готовність Путіна до реальних мирних переговорів, але продовжують брати участь у переговорному процесі, щоб не втратити вплив на його перебіг і не допустити сценарію, за якого США домовляться з Росією без урахування інтересів України та європейських союзників.

Тим часом західні розвідки вважають, що Путін сподівається на подальші територіальні здобутки на Донбасі та виснаження України ракетно-дроновими ударами. Французькі дипломати вважають, що війна також допомагає Кремлю підтримувати внутрішню політичну стабільність.

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