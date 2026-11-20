Трамп вважає, що його дружба з Путіним гарантує безпеку Америці.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія готова завершити війну проти України дипломатичним шляхом, але цьому начебто заважає особиста неприязнь між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Відповідну заяву американський лідер зробив під час пресконференції.

За словами Трампа, під час їхньої розмови в Китаї російський диктатор буцімто чітко дав зрозуміти, що прагне дипломатичного врегулювання конфлікту. Тож представники американської адміністрації продовжують працювати над домовленостями, однак це виявилося непростим завданням.

"Це важка робота. Дуже важка. Проблема в тому, що між президентом Зеленським та президентом Путіним існує величезна ненависть", – поскаржився Трамп.

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За його словами, якби не ця особиста неприязнь, завершити війну можна було б ще два роки тому. Трамп також зізнався, що спочатку вважав український конфлікт одним із найлегших для врегулювання, однак реальність виявилася іншою.

"Путіну зараз доводиться нелегко, адже він веде війну, яка мала тривати один день", - зазначив президент США.

При цьому він заявив про хороші особисті стосунки з Путіним, назвавши їх одним із чинників безпеки Сполучених Штатів. Водночас на запитання, чи вважає він російського президента другом Америки, Трамп відповів, що може говорити лише про власні стосунки з ним.

"Я справді запитав Путіна: "Ти б зайшов в [Україну], якби я був президентом?" Він відповів: "Ні". Наша країна дуже погано впоралася з цим питанням", - зазначив Трамп.

На запитання щодо повоєнних гарантій безпеки для України Трамп заявив, що спочатку треба домогтися мирної угоди, а вже потім обговорювати гарантії для Києва.

Трамп націлився на швидку мирну угоду

Як писав УНІАН, адміністрація Дональда Трампа прагне досягти мирної угоди між Україною та Росією до початку січня, щоб встигнути до переходу Конгресу до рук демократів. Європейські та українські посадовці побоюються, що поспіх Вашингтона може змусити Київ піти на значні поступки, вигідніші для Росії. Деякі українські чиновники вважають, що обмеження роботи Starshield і затримки з постачанням ракет Patriot є спробою посилити тиск на Україну задля укладення угоди.

Водночас перспективи швидкого миру залишаються невизначеними, оскільки Росія готується посилити удари по Україні та продовжує наполягати на неприйнятних для Києва умовах. Тим часом Україна досі не отримала чітких гарантій повоєнної безпеки, під які можна було би домовлятися про мир.

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