Мерц не виключає, що вступ України до НАТО допоміг би уникнути повномасштабного вторгнення Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав помилкою відмову підтримати пропозицію США щодо вступу України до НАТО у 2008 році. Таку заяву він зробив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, пише Clash Report.

"Гадаю, сьогодні ми всі можемо зрозуміти, якою помилкою було не погодитися з американською пропозицією, висунутою на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, щодо прийняття України до НАТО", – сказав він.

За словами Мерца, якби Україна стала членом НАТО, повномасштабного вторгнення Росії, ймовірно, вдалося б уникнути.

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Україна не отримала одностайної підтримки щодо вступу до НАТО

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поки що немає одностайності щодо питання вступу України до альянсу. Однак він зазначив, що для України існує перспектива вступу до НАТО.

Також Рютте не виключив, що питання вступу України до НАТО може стати частиною переговорів із Росією. Водночас він визнав, що спершу потрібно відновити мирні переговори.

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