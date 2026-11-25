У Кремлі не стали заперечувати інформацію, опубліковану хакерами.

У Кремлі не вважають за потрібне надавати значення інформації про те, що Росія втратила щонайменше 700 тисяч солдатів, які загинули у війні проти України. Відповідну заяву зробив речник президента РФ Дмитро Пєсков під час пресконференції.

Так, у Пескова запитали, чи знають у Кремлі про публікації ЗМІ щодо нових даних про російські втрати у війні.

"Єдине, хто може офіційно оприлюднювати дані про втрати, – це Міністерство оборони Російської Федерації. Я пропоную не брати до уваги жодні інші дані", – заявив Пєсков у відповідь.

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Втрати РФ сягнули 700 тисяч убитих

Як писав УНІАН, раніше білоруські кіберпартизани зламали базу даних Росстату й опублікували засекречену статистику смертності в Росії з початку війни. Відразу кілька журналістських команд, проаналізувавши цю статистику, незалежно одна від одної підрахували, що втрати РФ на фронті у війні проти України склали 700 тисяч осіб лише вбитими. І це мінімальна цифра. Перевірка цієї статистики за різними параметрами підтвердила, що дані є справжніми і не можуть бути фальсифікацією.

За оцінкою військового аналітика Майкла Кофмана, нинішніх темпів набору до російської армії поки що вистачає для продовження війни, однак ефективність таких поповнень знижується, і в майбутньому Росія може зіткнутися з нестачею штурмової піхоти.

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