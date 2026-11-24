Вадефуль упевнений, що до цього російське керівництво явно не готове.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав заклики Росії повернутися до системи європейської безпеки, що існувала до 1997 року, несерйозними, мовляв, за такою логікою Москва мала б повернути Україні окуповані Крим і території на сході, до чого російське керівництво явно не готове. Про це він сказав під час пленарного засідання Парламентської асамблеї НАТО у Берліні, пише Укрінформ.

"Звичайно, це було несерйозно, коли Путін говорив про повернення до ситуації 1997 року, адже це означало б для нього необхідність повернути всі нині захоплені території України на сході та Крим. То чи справді в Росії є готовність це зробити? Я так не думаю. Тому давайте будемо серйозними", - сказав Вадефуль.

За його словами, у Європи вже є сформована архітектура безпеки, основи якої закладено Гельсінським заключним актом 1975 року, Паризькою хартією та Будапештським меморандумом. Росія, зазначив він, повинна дотримуватися цих правових рамок, які сама підписала.

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Вадефуль також пояснив, що через нинішню політику Москви європейські держави змушені будуть вибудовувати власну безпеку в умовах протистояння з Росією.

"На жаль, ми повинні визнати, що мир і стабільність у Європі ми матимемо лише всупереч Росії, а не разом із Росією. Це наш тверезий аналіз", - наголосив міністр і додав, що саме тому держави НАТО повинні зміцнювати Альянс і власні оборонні спроможності.

Також Вадефуль прокоментував російські провокації у Польщі та запевнив у готовності союзників захищати свою територію.

"Ми завжди захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Це абсолютно зрозуміло. Тому, пане Путін, не помиляйтеся. Ми – оборонний Альянс, але ми готові захищати себе, наші країни та наш Альянс", - сказав очільник МЗС Німеччини.

Що вимагає Путін

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Путін висунув Україні та НАТО старі ультиматуми. Зокрема, Кремль хоче обмежити військову присутність НАТО у Східній Європі, заборонити Україні вступати до Альянсу та скоротити українську армію.

Зокрема, Росія вимагає, щоб НАТО скоротило військову присутність до рівня 1997 року – до початку розширення Альянсу на схід. Це означало б, що держави, які приєдналися до блоку після цієї дати, зокрема Польща, Угорщина, Чехія та країни Балтії, більше не могли б розміщувати на своїй території війська й озброєння Альянсу.

Окремий блок російських вимог стосується безпосередньо України. Москва наполягає не лише на відмові Києва від членства в НАТО, а й на позбавленні України можливості брати участь у політиці колективної безпеки та оборони ЄС, навіть якщо країна стане членом блоку.

Крім того, Росія хоче домогтися обмеження чисельності українських збройних сил і кількості озброєння, припинення всіх західних поставок військової техніки та зброї, а також заборони на розміщення іноземних військ і військових об'єктів на українській території.

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