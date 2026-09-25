Третина майбутніх депутатів Держдуми Росії пов’язана з війною в України, - ЗМІ

Щонайменше 148 депутатів, обраних, за попередніми даними російської влади, до Державної думи в результаті виборів у вересні 2026 року так чи інакше пов’язані з війною проти України: це третина від загальної кількості депутатів. Про це йдеться в публікації російського видання "Медуза", яке вивчило біографії майбутніх депутатів.
Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила, що до Думи пройшли 46 учасників так званої "СВО" (так в РФ цинічно називають повномасштабну війну Росії проти України, - ред.). У списках правлячої партії "Єдина Росія" були 49 осіб, які мають такий статус.
"Досвід у них різний: є командири бойових підрозділів, військові медики, інструктори. Наприклад, Бадма Башанкаєв навчав військовослужбовців тактичної медицини. А Вадим Логунов працював із загоном російського МВС "Грім" в окупованій Херсонській області, де охороняв чиновників, що видавали українцям російські документи", - сказано у публікації.
Журналісти звернули увагу на те, що серед осіб зі статутом учасників "СВО" не всі насправді були на фронті.
Від інших партій до нової Думу попередньо пройшли чотири кандидати, які пов’язані з війною, троє з них від ЛДПР, а також Олег Чернишов - командир 1429-го гвардійського мотострілецького полку - від "Справедливої Росії". Також як самовисуванець до Держдуми потрапив Магомед Валіхов, військовий лікар ВДВ із Дагестану.
Важливо, що кількох майбутніх депутатів в Україні підозрюють у воєнних злочинах. Серед них - потенційний депутат від "Єдиної Росії" Нурсултан Муссагалєєв, який служив у 104-му десантно-штурмовому полку 76-ї дивізії. За версією українського слідства, під час окупації Бучанського району 2022 року Муссагалєєв наказав підлеглим розстріляти беззбройну людину.
У Держдуму також проходять генерал-полковник Олександр Лапін, якого в Україні заочно засудили до довічного ув’язнення, та Адам Делімханов, який уже був депутатом. У Думу пройшов і політтехнолог Олександр Бородай, який ще 2014 року очолював так званий уряд угруповання "ДНР" на непідконтрольній частині Донеччини.
Також Владислав Головін, відомий за позивним "Струна", брав участь у боях за Маріуполь, де втратив ногу. Головне управління розвідки України звинувачує його, який зараз очолює "Юнармію", в організації перевиховання та військової підготовки українських дітей.
Крім безпосередніх учасників війни, ЗМІ пишуть про ще 94 потенційних депутатів, які прямо з нею пов’язані. Більшість із них збирає гроші для військових або доставляє на фронт спорядження й гуманітарну допомогу. Йдеться про великі збори на мільйони рублів.
Серед майбутніх депутатів є і так звані "воєнкори" - провоєнні кореспонденти та блогери. Йдеться про Євгенія Піддубного, який увійшов до першої п’ятірки федерального списку "Єдиної Росії", а також про Марину Кім та Ірину Куксенкову.
Вибори в РФ
Раніше російський президент Володимир Путін поскаржився, що Україна нібито намагалася зірвати "вибори" до російського парламенту, і пообіцяв виконати "всі цілі СВО".