Єрусалимський патріарх розхвалив Путіна і запропонував посередництво в мирних переговорах

Феофіл III назвав війну в Україні "ситуацією" вздовж західного кордону РФ.

Патріарх Єрусалимський Феофіл III назвав війну, яку Росія веде в Україні, "ситуацією" вздовж західного кордону РФ і запропонував російському диктатору Володимиру Путіну своє сприяння у російсько-українських переговорах. Про це він сказав під час зустрічі із кремлівським правителем у Кремлі 5 листопада, повідомляють російські медіа.

"Я знаю, що є пропозиції щодо переговорів стосовно ситуації вздовж вашого західного кордону", - звернувся він до Путіна.

Також, за даними пропагандистських ЗМІ, він запропонував своє посередництво у підтриманні мирних переговорів, назвавши їх "діалогом між братами", які поділяють "спільну віру".

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Крім того, єрусалимський патріарх заявив, що молиться за президента РФ.

"Ми щодня молимося за вас біля Гробу Господнього. Чесно кажучи, ми вами захоплюємося, і я особисто молюся за ваше здоров'я, за те, щоб Господь вас просвітив і надихнув на вирішення всіх тих завдань, які стоять перед вами", – сказав Феофіл III на зустрічі з Путіним.

Цікаво, що у серпні ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп висував Феофіла III посередником у мирних перемовинах між Росією та Україною.

Мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Трамп заявив, що мирна угода щодо України може торкнутися всієї Європи. За його словами, це буде "велика, чудова угода", від якої "усі будуть у захваті".

Як відомо, в Абу-Дабі готується нова зустріч США, України та Росії, на якій сторони планують обговорити припинення війни Москви проти України, а також післявоєнні угоди щодо безпеки та деескалації.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер розкрив, про що США хочуть домовитися з Україною та Росією в Абу-Дабі. Він назвав "дві важливі і взаємопов’язані складові тривалого миру", про які йтиметься на зустрічі: це - гарантії безпеки для України та "ширша архітектура європейської безпеки". Також Кушнер запевнив, що США інтенсивно працюють з усіма сторонами "над пошуком практичних рішень, які допоможуть покласти край цій війні та закласти основи для тривалого миру".

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