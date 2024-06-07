Європейська комісія підтримує початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Як і очікувалося, Європейська комісія підтверджує, що Україна і Молдова повністю виконали всі кроки для початку переговорів", - написав він.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також підтвердив, що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС.
Голова уряду додав, що в Україні вдячні за позитивну оцінку нашого євроінтеграційного прогресу.
"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи", - зазначив Шмигаль.
За його словами, тепер Україна очікує від європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.
"Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", - заявив Шмигаль.