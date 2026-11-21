Люди розповідали про загадкові об'єкти в небі, раптові збої в роботі автомобілів і неймовірну швидкість невідомого апарата, поміченого американським льотчиком біля Японії.

Міністерство оборони США опублікувало восьму добірку розсекречених матеріалів про неопізнані аномальні явища. Серед документів – свідчення очевидців, малюнки та відеозаписи незвичайних об'єктів, які спостерігали ще в 1950-х роках, пише Bild.

В оприлюднених матеріалах описані випадки появи загадкових об'єктів у небі, зокрема ситуації, коли після їхньої появи в автомобілях свідків раптово переставали працювати двигуни, фари та радіоприймачі.

Один із найвідоміших епізодів стався в листопаді 1957 року поблизу міста Левелленд у штаті Техас. Кілька людей незалежно один від одного повідомили про яскраві овальні або круглі об'єкти, які спостерігали в небі.

Відео дня

Водночас у деяких очевидців виникали проблеми з автомобілями. Двигуни раптово глухли, відмовляли системи запалювання, переставали працювати фари та радіоприймачі.

Військово-повітряні сили США детально вивчили шість таких повідомлень. Після того як історія набула розголосу, протягом кількох днів надійшли сотні нових свідчень про схожі спостереження.

Зрештою військові дійшли висновку, що найімовірнішим поясненням могло бути рідкісне атмосферне явище, зокрема кульові блискавки. Доказів присутності позаземних апаратів не виявили.

Американський льотчик повідомив про зустріч із невідомим об'єктом біля Японії

В іншому документі описана зустріч американського військового льотчика з невідомим об'єктом у районі Японії.

За словами пілота, апарат мав форму півсфери. Льотчик наблизився до нього приблизно на дев'ять кілометрів, після чого об'єкт нібито різко прискорився. У звіті його швидкість оцінили в 3333 км/год.

Однак наземні радари не зафіксували ціль, а другий пілот не підтвердив спостереження. Тому інформація про незвичайний апарат залишилася непідтвердженою.

ЦРУ на початку 1950-х років зареєструвало близько 1500 повідомлень про НЛО

Окремі розсекречені документи Центрального розвідувального управління США датуються початком 1950-х років. У них зазначено, що на той час у країні зареєстрували близько 1500 повідомлень про спостереження НЛО.

Приблизно 20% цих випадків залишалися нез'ясованими.

Розвідка також вивчала, чи можна використати суспільний інтерес до НЛО в психологічних операціях. Крім того, американські спецслужби оцінювали, чи не створює велика кількість повідомлень про загадкові об'єкти надмірного навантаження на системи зв'язку США.

Новини навколо НЛО

Як повідомляв УНІАН, професор Цзян Сюецинь, якого називають "китайським Нострадамусом", зробив страшне пророцтво після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала раніше засекречені файли про НЛО.

Зазначається, що публікація цих файлів знову розпалила дебати про те, чи мають уряди докази існування позаземного життя. Однак Цзян вважає, що вся ця тема з НЛО відволікає людей від глибших соціальних проблем.

Найбільша небезпека, на його думку, полягає не в інопланетному житті, а в суспільстві, яке все більше рухається страхом, невпевненістю та недовірою.

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