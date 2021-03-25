Прем'єр-міністр Японії закликав громадськість "бути повністю готовою до надзвичайної ситуації".

У четвер, 25 березня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Японії.

Про це йдеться в заяві об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, передає CNN.

Дві ракети малої дальності були випущені з району Хамджу в провінції Південний Хамге в бік моря, біля східного узбережжя КНДР. Вони пролетіли близько 450 кілометрів.

Рада національної безпеки Сеула висловила "глибоку заклопотаність" і заявила, що розгляне ситуацію з безпекою на Корейському півострові в координації з США.

Своєю чергою прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга засудив запуск ракет Північною Кореєю, розцінюючи цей прецедент як загрозу миру і безпеці "його країні". Також він нагадав, що це Резолюція Організації Об'єднаних Націй.

"Японія заявляє про свій серйозний протест і рішуче засуджує. Необхідно посилити моніторинг і спостереження більше, ніж раніше. Я провів екстрене засідання Ради національної безпеки. Ми будемо працювати в тісній співпраці з пов'язаними країнами, включаючи США і Південну Корею, і ми сповнені рішучості захищати життя людей і мирні засоби до існування", – сказав глава японського уряду.

Також Суга закликав громадськість "бути повністю готовою до надзвичайної ситуації".

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Ракетні випробування КНДР

Північна Корея провела стрільби ракетами малого радіусу дії - відразу після того, як різко засудила Вашингтон за військові навчання з Південною Кореєю.

Відносини Пхеньяна і Вашингтона у 2021 році

Раніше Кім Е Чжон, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, озвучила різке попередження на адресу адміністрації президента США Джо Байдена, затребувавши від американської сторони "не розпускати сморід".

Дане попередження прозвучало на тлі військових навчань США і Південної Кореї, які проводяться в урізаному форматі, як штабна симуляція.

При цьому в Білому домі повідомили, що кілька тижнів безуспішно намагалися налагодити контакт з Пхеньяном.

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Автор: Денис Прядко