Місцеві журналісти вважають, що конструкцію встановлював не дуже вмілий місцевий зварювальник.

Загадковий металевий Моноліт, знайдений в місті П'ятра-Нямц на півночі Румунії, зник через чотири дні після того, як його виявили. Раніше подібну конструкцію знайшли в США - і вона теж швидко пропала.

Читайте такожРозкриті результати пошуку іншопланетян у сузір'ї Вітрила

Як повідомляє Reuters, посилаючись на місцевого журналіста Роберта Йосуба, конструкція висотою близько 3 метрів зникла за одну ніч. Так само раптово, як і з'явилася минулого тижня.

На думку кореспондента, "моноліт", судячи з усього, був встановлений "недоолугим місцевим зварювальником" - листи металу були зварені неякісно. Тепер на його місці залишилася лише невелика діра в грунті.

У місцевій поліції заявили, що проводять розслідування незаконної установки споруди, адже моноліт знайшли в археологічній зоні під охороною.

Загадкові моноліти в США і Румунії: що відомо

У пустелі американського штату Юта 18 листопада знайшли металевий Моноліт висотою 3 метри.

Через десять днів таємничий об'єкт раптово зник, хто його прибрав, невідомо.

Водночас подібну конструкцію знайшли в місті П'ятра-Нямц на півночі Румунії. Обеліск з'явився на пагорбі Батка-Доамней у місці археологічних розкопок поблизу стародавньої Петродавсько-Дакійської фортеці.

Знахідки наробили багато шуму завдяки своєму «інопланетному» дизайну. Їх порівнюють з монолітами з класичного фантастичного фільму «Космічна одіссея 2001» Стенлі Кубрика (1968). Там загадкові позаземні моноліти, імовірно, мали великий вплив на розвиток людства.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров