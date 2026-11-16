Зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна може завершитися лише символічним фото, - FT

Лідери РФ, Китаю та США не зможуть повторити результати Ялтинського саміту, наголошує видання.

Зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіня в Китаї на полях саміту АТЕС у Шеньчжені може призвести до потенційно трагічних результатів. Зокрема, сторони можуть визнати "ключові інтереси" одне одного у своїх регіонах. Про це пише Financial Times.

Зокрема, зазначають журналісти, на цій зустрічі лідери трьох країн можуть підтримати російське бачення війни в Україні та плани Китаю щодо Тайваню. Також сторони можуть надати Трампу певну допомогу щодо Ірану чи створити "економічну перемогу" для США.

Втім, підкреслюють журналісти, формат та структура зустрічі передбачають невеликі шанси для реальних угод між сторонами. Й, на думку журналістів, ключовим підсумком цієї зустрічі може стати символічне спільне фото трьох лідерів.

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Для Путіна воно означатиме, що РФ не втратила статус однієї з великих держав світу. Для Сі Цзіньпіня це стане символом того, що його ключова мета – "велике відродження китайського народу" принесло результат. Трампу ж це фото треба для підтвердження свого статусу після приниження на проміжних виборах у США.

Мета американського президента на цій зустрічі – обговорити ядерне роззброєння країн. І хоч ця тема справді є важливою, однак Китай наразі не зацікавлений у переговорах на цю тему, пише Financial Times. Оскільки Пекін активно нарощує власний ядерний арсенал, який є меншим, ніж у РФ та США.

Журналісти відзначають, що порівнювати цю зустріч із самітом у Ялті не варто. Й причина в тому, що зараз світ не схожий на той, яким він був у 1945 році. Тоді радянські війська вже фактично перемагали Німеччину, а США були за шість місяців від скидання першої атомної бомби.

Натомість за понад 4 роки в Україні, Путін й надалі застряг на сході, Сі досі не з'ясував, як підкорити Тайвань, а США не змогли перемогти Іран. І тому, пишуть журналісти, наразі просто неможливо, щоб "велика трійка" настільки вільно диктувала умови решті світу.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: що відомо

Раніше у Китаї назвали точну дату зустрічі Трампа, Путіна та Сі. Вона відбудеться 19 листопада. Білий дім зазначав, що ця зустріч буде присвячена темі нерозповсюдження ядерної зброї.

Тим часом Financial Times розкрило, чого очікувати від зустрічі Трампа, Путіна та Сі. Видання повідомляє, що ця зустріч має відбутися без завчасно узгодженого порядку денного, що є незвичним кроком для лідера Китаю, який завжди вимагає від гостей суворого регламенту.

Також журналісти відзначають, що Пекін спершу поставився до ідеї такої зустрічі з обережністю, оскільки в КНР не хочуть брати активної участі в переговорах щодо України та Ірану, про які можуть почати говорити Путін і Трамп.

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