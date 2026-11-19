Побачивши російського диктатора, глава Білого дому вказав на нього й запитав: "А хто це?", і додав: "Це мій друг. Радий тебе бачити!".

На полях саміту АТЕС у Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели окрему зустріч, яка тривала менше години.

Примітно, що після зустрічі вони не зробили спільних заяв для ЗМІ. Однак, як повідомив журналістам помічник диктатора Юрій Ушаков, сторони обговорили війну в Україні та питання двосторонніх відносин.

Він навіть додав, що після зустрічі, яка пройшла добре й тривала 40 хвилин, Путін вийшов у чудовому настрої.

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У свою чергу Трамп увійшов до переговорної зали у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, після чого тепло потиснув руку Путіну.

Побачивши російського диктатора, глава Білого дому вказав на нього і запитав: "А хто це?", і додав: "Це мій друг. Радий тебе бачити!"

"У нас уже багато років чудові стосунки – ми знаємо один одного давно, з цього може вийти багато чудових речей або, принаймні, початися щось хороше", – висловив думку Трамп.

Трамп у Китаї: новини

18 листопада президент США Дональд Трамп прибув до китайського міста Шеньчжень для участі у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). В аеропорту його особисто зустрів голова КНР Сі Цзіньпін.

Головною політичною подією саміту мають стати тристоронні переговори Трампа, Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, намічені на 19 листопада. Це перша зустріч лідерів трьох країн у такому форматі.

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